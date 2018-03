Un ex associé de Chavez arrêté pour complot

Miguel Rodriguez Torres, un ex-ministre de l'Intérieur et de la Justice du président vénézuélien Nicolas Maduro, a été arrêté mardi, a annoncé le gouvernement. Il est accusé d'avoir planifié un complot contre l'armée vénézuélienne.

Agé de 54 ans, ce général à la retraite a été interpellé par des agents du service de renseignement (Sebin) dans un hôtel de Caracas où il avait promis de faire «des annonces importantes» concernant le Venezuela.

«Il était recherché par la justice en raison de son implication dans des actions contre la paix (...) Il participait à des complots qui avaient pour objectif de porter atteinte à l'unité de notre force armée», a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

«Il sera traduit en justice», a précisé le communiqué, affirmant qu'«il avait été limogé du gouvernement en raison de ses liens avec les services de renseignement américains».

Madurisme

Le MADDT, un mouvement fondé par l'ex-militaire devenu un opposant de Maduro, a qualifié cette arrestation d'«arbitraire». M. Rodríguez Torres - un ancien chef du renseignement sous la présidence d'Hugo Chavez (1999-2013) - «a été interpellé sans mandat judiciaire», a abondé une source anonyme.

Celui qui était un des hommes forts de Chavez est devenu un des plus importants opposants au gouvernement de Nicolas Maduro, qui l'a déjà accusé d'avoir pris part à des projets «de la droite» visant à le renverser.

Rocio San Miguel, directrice d'une ONG spécialisée dans les affaires militaires, a déclaré à l'AFP que l'arrestation d'un ex-ministre est «un signe de la rupture en cours entre le chavisme et le madurisme» au sein de l'armée.

Conspirateurs détenus

Cette arrestation intervient trois jours après qu'un tribunal militaire a ordonné l'emprisonnement de neuf membres de l'armée pour «trahison» et «incitation à la rébellion». Il s'agit de six lieutenants-colonels, un premier lieutenant et deux sergents, interpellés le 2 mars dans différents bataillons.

Le même jour, M. Maduro avait dégradé et expulsé de l'armée 24 officiers, pour la plupart détenus ou exilés. Parmi eux, Raul Isaias Baduel, un ancien ministre de la Défense d'Hugo Chavez (1999-2013), accusé de complot contre M. Maduro.

Rocio San Miguel estime à 80 le nombre de militaires actuellement détenus pour conspiration contre le président. (ats/nxp)