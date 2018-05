Un duel électoral aux enjeux historiques polarise la Colombie

C’est du jamais vu. Ce dimanche, à moins d’un coup de théâtre, les électeurs colombiens devraient offrir un ticket pour le second tour de l’élection présidentielle au candidat de gauche Gustavo Petro, 58 ans, qui fut membre de l’ancienne guérilla M-19 (active jusqu’en 1990). Ce n’est pas rien, dans un pays gouverné à droite depuis des décennies! C’est lui qui devrait défier le favori des sondages, Ivan Duque, 41 ans, un conservateur qui dit vouloir renégocier l’accord de paix conclu en 2016 avec la guérilla des FARC au risque de le faire voler en éclats. Cet accord a pourtant mis fin à un conflit qui a fait 260 000 morts, 45 000 disparus et 6 millions de déplacés en plus de cinquante ans.

C’est peu dire que l’accord de paix divise les Colombiens. Lors du référendum consultatif organisé suite à la signature en 2016, une très faible majorité de votants s’y étaient opposés, estimant que les chefs de la guérilla s’en sortaient à trop bon compte. Lors des législatives de mars dernier, le parti FARC n’a même pas réussi à récolter 1% des voix. Quant à l’actuel président, Juan Manuel Santos, il est très impopulaire. Et celui qui fut son négociateur, Humberto de la Calle, est l’un des candidats présidentiels les plus à la traîne selon les sondages…

«Mais attention, les sondages en Colombie sont encore plus incertains qu’ailleurs. Et il est interdit de publier des enquêtes d’opinion au cours de la semaine précédant le scrutin. C’est un vote très ouvert», prévient Jean-Pierre Gontard, qui fut longtemps le facilitateur suisse entre Bogotá et la guérilla des FARC.

Double jeu

«En tout cas, si le second tour oppose Duque à Petro, je ne m’attends pas à un scénario catastrophe, poursuit l’ancien professeur genevois. Ivan Duque est certes le poulain de l’ex-président Alvaro Uribe (ndlr: de 2002 à 2010), qui veut détruire l’accord de paix. Mais rappelez-vous que l’actuel chef de l’État, Juan Manuel Santos, fut le ministre de la Défense du même Uribe et que ce dernier soutint sa candidature à la présidence. Cela n’empêcha pas Santos de faire la paix avec les FARC après leur avoir fait la guerre. Je ne serais pas du tout étonné si Duque, une fois élu, se posait en homme d’État et affirmait qu’il ne touchera pas aux fondements de l’accord de paix.» Quid de Gustavo Petro, que ses adversaires suspectent de vouloir faire de la Colombie un nouveau Venezuela «castro-chaviste»? «On en parle beaucoup dans les médias occidentaux, mais pas tellement en Colombie même, note Jean-Pierre Gontard. Je ne crois pas que cet argument prenne auprès de l’électorat. Petro fut un guérillero dans sa jeunesse, mais il s’est ensuite converti à la politique et il est même devenu maire de Bogotá. Sa femme est issue d’une famille très proche des conservateurs. Il sait se tenir dans les salons. Des électeurs centristes pourraient tout à fait voter pour lui – ou alors s’abstenir pour ne pas donner leur voix à Duque. Au final, pour l’un comme l’autre, c’est justement l’abstention qui risque de faire la différence.»

Scénario catastrophe

Au fond, si la polarisation colombienne n’effraie pas Jean-Pierre Gontard, c’est qu’il y voit le jeu normal de la démocratie. «Ce que je craindrais bien davantage, ce serait un scénario où la gauche ne serait pas représentée au second tour. Les ex-guérilleros des FARC pourraient alors être à nouveau tentés par un retour à la violence.» Andrés Allemand (TDG)