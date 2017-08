Trump sous pression, un conseiller s'en va

Le PDG du géant de la pharmacie Merck, Kenneth Frazier, a annoncé lundi qu'il démissionnait de ses fonctions de conseiller économique de Donald Trump. Il entend ainsi protester contre les déclarations du président américain après les violences de Charlottesville.

«Les dirigeants américains doivent honorer nos valeurs fondamentales en rejetant clairement les manifestations de haine, de sectarisme et toute revendication de suprématie qui nient l'idéal américain voulant que tous les hommes ont été créés égaux», a indiqué M. Frazier, qui est noir, dans un tweet diffusé sur le site de Merck.

«En tant que PDG de Merck et en mon âme et conscience, j'estime de ma responsabilité de prendre position contre l'intolérance et l'extrémisme», ajoute M. Frazier, 62 ans, PDG de Merck depuis 2011.

Des affrontements entre militants d'extrême-droite et des contre-manifestants ont fait un mort samedi à Charlottesville (Virginie). Le président américain a déclenché une polémique en renvoyant à la suite de ces affrontements les deux camps dos à dos.

Violences de diverses parties

Depuis son golf de Bedminster, dans le New Jersey, le président a en effet condamné les violences qui ont endeuillé Charlottesville, mais a renvoyé les deux camps dos à dos en pointant une responsabilité «venant de diverses parties».

Une femme de 32 ans a été tuée dans cette ville de Virginie, quand un sympathisant néo-nazi, James Fields, a intentionnellement percuté avec son véhicule des contre-manifestants qui marchaient dans une rue. Un juge a maintenu lundi sa détention pour une durée indéterminée. Le drame a également fait 19 blessés, venus s'ajouter aux victimes des échauffourées l'ayant précédé.

Lundi, Donald Trump n'avait toujours pas condamné de sa propre voix les violences de l'extrême droite américaine. Venant d'un dirigeant que l'on sait prompt à réagir sur Twitter et qui se targue d'appeler un chat un chat, cette réticence apparente à dénoncer nommément les groupuscules xénophobes qui se sont rassemblés samedi à Charlottesville, dans l'Etat de Virginie, suscitait un malaise durable.

Résultat, le ministre américain de la Justice a fait lundi matin le tour des chaînes d'information, s'employant à apaiser la polémique. Jeff Sessions a affirmé que les convictions de M. Trump étaient bien celles du porte-parole de la Maison Blanche qui a condamné dimanche «toutes les formes de violence, de sectarisme et de haine, (y compris) les suprémacistes blancs, le Ku Klux Klan, les néo-nazis et tous les groupes extrémistes».

A la question de savoir pourquoi M. Trump n'avait pas dit ces mots lui-même, M. Sessions a répondu sur NBC: «Le président l'a fait hier. Son porte-parole l'a dit».

Poussé davantage dans ses retranchements, le ministre a ajouté: «Il (M. Trump) va parler publiquement aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il va dire mais selon mon sentiment il est très ferme sur la question depuis le début».

Quittant son lieu de vacances lundi, M. Trump est arrivé à Washington en fin de matinée et doit repartir dans la soirée pour New York. (ats/nxp)