Trump s'attaque aux importations de voitures

Donald Trump a annoncé mercredi soir avoir demandé à son secrétaire au Commerce d'ouvrir une enquête sur les importations de voitures, de camions et de pièces détachées aux Etats-Unis. Cette initiative pourrait déboucher sur des droits de douane allant jusqu'à 25%.

Dans un communiqué, le président américain souligne que «les industries de base que sont l'automobile et les pièces détachées sont cruciales pour la force de notre nation». Il ajoute que cette enquête dans le cadre de la section 232 d'une loi de 1962 sur le commerce devra déterminer si les importations automobiles ont un impact sur la sécurité nationale des Etats-Unis.

Le même cadre législatif avait été utilisé pour imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Aussitôt après l'annonce de Donald Trump, le département américain du Commerce, dirigé par Wilbur Ross, a confirmé que l'enquête était ouverte.

Selon un responsable de l'administration Trump et trois représentants du secteur automobile informés de ce projet, le président américain pourrait imposer des droits de douane de l'ordre de 20 ou 25% sur les voitures importées.

Sur Twitter, Donald Trump avait promis peu auparavant une «grande nouvelle prochainement pour nos formidables ouvriers américains de l'automobile». «Après de nombreuses décennies d'emplois délocalisés vers d'autres pays, vous avez suffisamment attendu», a poursuivi le président américain.

There will be big news coming soon for our great American Autoworkers. After many decades of losing your jobs to other countries, you have waited long enough!

Export pour 57 milliards

En mars dernier, Trump avait mis en garde les Européens: «Si l'Union européenne veut encore augmenter ses droits de douane déjà massifs sur les compagnies américaines qui y font du commerce, nous appliquerons simplement une taxe sur leurs voitures qui inondent librement les Etats-Unis», avait-il écrit sur Twitter.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!