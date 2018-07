Trump reçoit Juncker, une rencontre sous tension

Le tête-à-tête dans le Bureau ovale pourrait être tendu: Donald Trump reçoit mercredi le chef de l'exécutif européen Jean-Claude Juncker au moment où la guerre commerciale qu'il a déclenché fait grincer des dents dans son propre camp.

Preuve des turbulences liées au bras de fer engagé par le président américain: son administration vient d'annoncer une aide d'urgence de 12 milliards de dollars destinée aux agriculteurs touchés par les représailles aux tarifs douaniers décrétés par Washington visant la Chine, l'Union européenne ou encore le Canada.

Dans ce contexte, la rencontre entre le magnat de l'immobilier, à la Maison Blanche depuis 18 mois, et le Luxembourgeois, à la tête de la Commission européenne depuis 2014, s'annonce particulièrement délicate.

Connu pour son franc-parler --et son humour-- le chef de l'exécutif européen a raconté que M. Trump lui avait dit, à l'occasion du dernier G7: «Jean-Claude, tu es un tueur brutal». «Je pense qu'il a dit cela comme un compliment mais je n'en suis pas sûr...», a-t-il ajouté.

Désescalade peu probable

Donald Trump menace régulièrement de franchir un nouveau cap en l'absence de concessions de la part de Bruxelles: imposer des droits de douane sur les importations de voitures européennes, ce qui inquiète particulièrement l'Allemagne, où ce secteur clé emploie quelque 800'000 personnes.

Avant son départ, Cecilia Malmström, la Commissaire européenne au Commerce, qui accompagnera M. Juncker dans la capitale fédérale américaine, a exprimé l'espoir d'une «désescalade». Mais peu de signaux pointent dans ce sens.

A la veille de la rencontre, le locataire de la Maison Blanche a une nouvelle fois dénoncé l'attitude de l'Europe à laquelle il réserve depuis plusieurs mois ses flèches les plus aiguisées.

«Ce que nous fait l'Union européenne est incroyable (...) Ils ont l'air gentils, mais ils sont durs», a-t-il lancé depuis Kansas City, dans le Missouri, promettant de défendre avec vigueur les intérêts de l'Amérique lors de sa rencontre avec le président de la Commission européenne.

«Tout ira bien»

D'un tweet, il a de nouveau ironisé, comme il l'avait déjà fait au G7, sur le manque d'audace présumé des partenaires des Etats-Unis, proposant que tout le monde abandonne «tous les tarifs douaniers, les barrières non-tarifaires et les subventions». «Cela serait véritablement le libre-échange! J'espère qu'ils le feront, nous sommes prêts, mais ils ne le feront pas!», a-t-il ajouté.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t!