Trump ignorait la réunion de son fils avec les Russes

Donald Trump a démenti vendredi avoir eu connaissance au préalable d'une réunion pendant la campagne de 2016 entre son fils et une avocate russe qui offrait des informations compromettantes sur Hillary Clinton, comme l'affirme son ancien avocat personnel.

«Je ne savais RIEN de la rencontre avec mon fils Don Jr», a affirmé le président américain sur Twitter, accusant son ex-avocat Michael Cohen «d'inventer des histoires» pour se tirer d'une «sale affaire qui n'a rien à voir».

.....I did NOT know of the meeting with my son, Don jr. Sounds to me like someone is trying to make up stories in order to get himself out of an unrelated jam (Taxi cabs maybe?). He even retained Bill and Crooked Hillary’s lawyer. Gee, I wonder if they helped him make the choice!