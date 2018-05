Trump évite encore de condamner le racisme

Le président américain Donald Trump a réagi pour la première fois mercredi à la déprogrammation de la très populaire série «Roseanne» par ABC, sans condamner le tweet raciste de la vedette Roseanne Barr, une de ses supportrices.

Alors que depuis mardi matin de nombreuses personnalités ont jugé intolérable le rapprochement effectué par Roseanne Barr entre Valerie Jarrett, une conseillère de Barack Obama aux origines métissées, et la «Planète des singes», M. Trump s'est d'avoir été également maltraité par ABC, chaîne filiale du groupe Disney dirigé par Bob Iger.

«Bob Iger d'ABC a appelé Valerie Jarrett pour lui faire savoir qu' ABC ne tolère pas des commentaires tels que ceux émis par Roseanne Barr. Eh bien, il n'a jamais appelé le président Donald Trump pour s'excuser des terribles déclarations faites à mon égard. Peut-être ai-je raté son coup de fil ?», a tweeté M. Trump.

Bob Iger of ABC called Valerie Jarrett to let her know that “ABC does not tolerate comments like those” made by Roseanne Barr. Gee, he never called President Donald J. Trump to apologize for the HORRIBLE statements made and said about me on ABC. Maybe I just didn’t get the call?