Trump défend d'anciens employés accusés

Dans ces deux affaires d'abus conjugaux, c'est parole contre parole, mais Donald Trump semble déjà avoir tranché: le président américain a apporté son soutien à deux anciens employés de la Maison Blanche qui ont démissionné cette semaine, accusé de violences physiques par leurs ex-femmes.

«Des gens voient leur vie détruites et brisées par de simples accusations. Certaines sont vraies et certaines sont fausses. Certaines sont vieilles et certaines sont récentes», a tweeté le président américain samedi.

Peoples lives are being shattered and destroyed by a mere allegation. Some are true and some are false. Some are old and some are new. There is no recovery for someone falsely accused - life and career are gone. Is there no such thing any longer as Due Process?