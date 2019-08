Trump critique Hollywood et ses élites «racistes»

Le président américain Donald Trump s'en est violemment pris vendredi à Hollywood, qu'il a qualifié de «raciste au plus haut degré». Il semblait viser, sans le nommer, un film «The Hunt», dans lequel de riches «libéraux» organisent des chasses à l'homme.

Le long-métrage controversé, qui doit sortir fin septembre aux Etats-Unis, est qualifié de satire ultraviolente de la profonde fracture politique divisant républicains et démocrates.

Il met en scène des gens du peuple, enlevés dans des bastions traditionnels du parti républicain de Donald Trump (Wyoming, Mississippi), qui se réveillent dans un champ, en territoire inconnu. Ils sont traqués par des chasseurs issus de «l'élite» fortunée, qui les abattent impitoyablement pour se donner le frisson.

Le film a déjà suscité la polémique après les récentes fusillades ayant endeuillé les Etats-Unis. Les studios Universal ont suspendu sa promotion.

«Allumer le feu et provoquer le chaos»

«Le Hollywood libéral est raciste au plus haut point, avec une grande colère et de la haine!», a tweeté Donald Trump. «Le film qui va sortir cherche à allumer le feu et à provoquer le chaos», a-t-il ajouté, sans toutefois explicitement citer «The Hunt».

Liberal Hollywood is Racist at the highest level, and with great Anger and Hate! They like to call themselves “Elite,” but they are not Elite. In fact, it is often the people that they so strongly oppose that are actually the Elite. The movie coming out is made in order....