Son témoignage fait vaciller le candidat de Trump

«L’escalier… le salon… la chambre à coucher… le lit sur la droite dans la chambre… la salle de bains proche… les rires… les rires moqueurs… les multiples tentatives de fuite… et finalement la possibilité de le faire.» Ces souvenirs, énumérés avec beaucoup d’émotion mercredi par Christine Blasey Ford, la femme qui accuse le juge Brett Kavanaugh d’agression sexuelle au début des années 1980, ont violemment ébranlé la candidature du magistrat conservateur à la Cour suprême des États-Unis.

Ces souvenirs d’une agression qu’aurait perpétrée Brett Kavanaugh sous les yeux de son ami Mark Judge au début des années 1980 pourraient avoir un impact profond sur le rapport de force à Washington et sur la présidence de Donald Trump. La Cour suprême est la plus haute instance judiciaire aux États-Unis et ses décisions ont le poids de lois. La confirmation de Brett Kavanaugh, le candidat de Donald Trump, permettrait aux républicains de cimenter leur majorité à la Cour suprême.

Au cours d’une audience historique devant la Commission judiciaire du Sénat, les élus conservateurs ont assisté en silence à un témoignage poignant. «J’étais sous l’un d’eux et les deux riaient», a raconté Christine Blasey Ford, la voix tremblante, en faisant allusion à la tentative de viol présumée de Brett Kavanaugh. «À quel point êtes-vous sûre que c’était lui?» lui a demandé la sénatrice démocrate Dianne Feinstein. «J’en suis aussi sûre que je le suis d’être en train de vous parler en ce moment», lui a répondu la professeure de psychologie âgée de 51 ans.

«Crédible» selon Fox News

Les Américains ont découvert jeudi une femme qualifiée de «crédible» par les commentateurs de Fox News, la chaîne pro-Trump. Ils ont écouté cette femme à la voix juvénile et aux cheveux blonds par moment indomptables revivre le moment qui a profondément bouleversé sa vie. Ils ont pu se faire une image de l’agression dont elle a raconté avoir été la victime à l’âge de 15 ans. «Je ne suis pas là par envie, a-t-elle glissé. Je suis terrifiée.»

Rachel Mitchell, la procureure engagée par la majorité républicaine au Congrès pour questionner Christine Blasey Ford, a eu de la peine à remettre en doute les accusations de la professeure de psychologie. Elle a d’ailleurs rapidement renoncé à poser des questions sur l’attaque qu’aurait perpétrée Brett Kavanaugh, pour se concentrer sur la décision de la victime présumée de témoigner contre lui.

Le procureur a multiplié les questions sur le détecteur de mensonge passé avec succès par Christine Blasey Ford et sur la lettre que l’universitaire avait envoyée à la fin juillet à la sénatrice démocrate Dianne Feinstein.

«Je vous crois»

«Je vous crois», a pour sa part lancé à Christine Blasey Ford la sénatrice de Californie Kamala Harris, une ancienne procureure. Ce sentiment prévalait dans le camp démocrate, dans lesquels les élus ont tous loué la démarche et le «courage» de l’universitaire, selon le terme utilisé par le sénateur Richard Blumenthal. Ce dernier a aussi condamné la décision de Donald Trump de ne pas demander l’ouverture d’une enquête, comme l’avait pourtant demandé l’universitaire. «Cela s’apparente à une tentative d’étouffer l’affaire», a-t-il martelé.

Les élus de l’opposition ont aussi critiqué l’attitude de la majorité républicaine et le fait de ne pas faire témoigner l’un des témoins présumés de l’agression, cités par Christine Blasey.

«Je n’étais pas à cette fête»

Dans l’après-midi, la commission a entendu Brett Kavanaugh. Les élus conservateurs soutiennent le magistrat. «Je n’étais pas à la fête décrite par la Docteure Ford», a martelé Brett Kavanaugh en assurant qu’il n’avait «jamais agressé sexuellement» qui que ce soit. Il a qualifié le processus de confirmation de «honte» et de «cirque». Il s’est aussi présenté comme la victime d’un «assassinat politique calculé et orchestré».

«Je ne me laisserai pas intimider et ne me retirerai pas», a lancé le juge Kavanaugh, alternant entre colère et émotion. «Vous pourrez peut-être me battre lors du vote final mais vous ne me ferez pas abandonner.»

