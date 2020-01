Sexe, messages et photos au procès de Harvey Weinstein

La jeune femme aux cheveux châtain a le regard triste sur la photo projetée mercredi aux 12 jurés du procès de Harvey Weinstein dans un tribunal new-yorkais. Elle s’appelle Jessica Mann, comme le révèle la procureure Meghan Hast dans sa plaidoirie d’ouverture. Jessica Mann a grandi dans une ferme de l’État de Washington et rêvait d’une carrière à Hollywood. Lorsque son chemin a croisé celui de Harvey Weinstein un soir de février 2013, sa vie a basculé. «Pour Harvey Weinstein, Jessica n’a pas auditionné pour le rôle d’actrice, mais pour celui de victime», martèle Meghan Hast en s’adressant au jury composé de 7 hommes et 5 femmes.

Une salle pleine à craquer

Assis derrière la procureure, Harvey Weinstein, un homme accusé d’agression sexuelle par plus de 80 femmes et dont l’affaire a provoqué le mouvement #MeToo, échange quelques mots avec son avocate, Donna Rotunno. Les mots de Meghan Hast ont claqué dans la salle d’audience pleine à craquer dans laquelle a notamment pris place Douglas Wigdor, l’ancien avocat de Nafissatou Diallo dans l’affaire DSK et qui représente aujourd’hui les intérêts de plusieurs femmes accusant Harvey Weinstein d’agression sexuelle.

Ces mots semblent avoir eu l’effet escompté. L’une des jurées paraît paralysée par ce qu’elle entend. Les 70 journalistes qui ont pu entrer dans la salle d’audience tapent frénétiquement sur le clavier de leurs ordinateurs pendant Meghan Hast poursuit méthodiquement son portrait de Harvey Weinstein comme un «prédateur sexuel expérimenté». «La personne que vous voyez n’est pas un vieil homme inoffensif», lance-t-elle à propos de l’accusé âgé de 67 ans qui est arrivé à son procès en claudiquant au bras du responsable de ses relations publiques. «À la fin de ce procès, les preuves seront claires et montreront que l’homme assis là n’était pas seulement un titan à Hollywood, il était un violeur.»

Un rôle clé

Avant que l’accusation ne dévoile son identité mercredi, Jessica Mann était restée anonyme, contrairement à Miriam Haleyi, la seconde jeune femme accusant l’ancien producteur de viol. La bataille entre les procureurs et les avocats de Harvey Weinstein, lors de cette audience, ne laisse planer guère de doute sur le rôle de la jeune femme lors de ce procès. Il sera clé, et l’une de ses interactions avec le producteur dans un hôtel new-yorkais le 18 mars 2013 est au cœur d’un procès qui pourrait envoyer Harvey Weinstein en prison jusqu’à la fin de ses jours.

Selon le récit de la procureure, Jessica Mann devait rencontrer ce jour-là Harvey Weinstein pour un petit-déjeuner de travail. Celui-ci est arrivé en avance au rendez-vous, a loué une chambre d’hôtel dans laquelle il s’est retrouvé seul avec sa victime présumée. Il l’a forcée à se mettre sur le lit, s’est mise sur elle et «a mis son pénis dans son vagin».

L’agression présumée est détaillée. La procureure raconte aux jurés que Jessica Mann a réalisé par la suite que le producteur s’était injecté une substance «dans le pénis pour la violer». Elle prévient les jurés que certains témoignages seront graphiques et qu’il y aura notamment la description d’une fellation forcée et de la consistance du sperme du producteur avec le médicament que celui-ci s’était injecté dans le pénis. La procureure décrit une jeune victime «sans voix» et incapable de «se battre» contre un «monstre prédateur» et «violent». «Au final, ce procès sera sur le désir du prévenu de conquérir», conclut la procureure.

Tendre message

Une fois la plaidoirie de l’accusation terminée, Damon Cheronis, l’un des avocats de Harvey Weinstein, se lance dans une description radicalement différente de la relation entre la jeune actrice et le producteur dont le déambulateur a été placé face aux jurés. «Il y a eu des relations sexuelles, nous ne le nions pas», admet l’avocat avant de démolir la théorie de l’accusation en s’appuyant sur plusieurs messages entre Jessica Mann et Harvey Weinstein.

Dans l’un d’eux envoyés par la jeune femme le 27 août 2013, soit cinq mois après l’agression présumée, celle-ci emploie un diminutif a priori affectueux –«Harv»» pour s’adresser au producteur et lui annoncer qu’elle a un nouveau numéro de téléphone. «Appelle-moi quand tu veux, c’est toujours bien d’entendre ta voix.» Damon Cheronis mentionne un autre message envoyé le 28 février 2017 par la jeune femme à Harvey Weinstein: «Je t’aime, je t’aime toujours mais je déteste me sentir comme quelqu’un que l’on n’appelle que pour ses fesses.»

Au moment de conclure sa plaidoirie, l’avocat prévient que certains des témoignages seront «terribles». «Mais restez forts», les implore-t-il. «Ne laissez pas les émotions vous guider et demandez-vous: cela a-t-il un sens?» Dans ce scénario du procès écrit par Harvey Weinstein et ses avocats, ceux-ci espèrent convaincre les jurés que «l’autre version de l’histoire est peut-être la vérité».