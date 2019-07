Robert Mueller: «Mon enquête n’est pas une chasse aux sorcières»

«Ce n’est pas une chasse aux sorcières.» Robert Mueller a contredit mercredi au Congrès à Washington les accusations de Donald Trump sur son travail et a défendu son enquête sur l’ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Au cours de plusieurs heures de témoignage, l’ancien procureur spécial de 74 ans a offert de manière laconique des arguments à l’opposition à Donald Trump.

Il a confirmé que la campagne de désinformation russe sur les médias sociaux pendant la campagne électorale de 2016 était conçue pour bénéficier à Donald Trump. Il a affirmé froidement que le président n’avait «pas été disculpé pour les actions qu’il est présumé avoir commises».

Robert Mueller a la plupart du temps collé aux conclusions de son rapport d’enquête de 448 pages en répondant par oui ou par non aux questions des parlementaires. Il a refusé des dizaines de fois de se prononcer et a par moment offert l’image d’un homme fatigué et réticent à témoigner. Au représentant républicain Ken Buck qui, en tentant maladroitement de défendre Donald Trump face aux soupçons d’entrave à la justice, lui demandait s’il pouvait inculper le président des États-Unis à la fin de son mandat, Robert Mueller a néanmoins répondu sans sourciller: «Oui.»

Procureur tiraillé

L’ancien procureur spécial est aussi prudemment sorti de sa retenue lorsque le représentant démocrate Mike Quigley lui a demandé comment il qualifierait les tweets de Donald Trump dans lesquels ce dernier louait WikiLeaks qui a publié les e-mails volés du parti démocrate pendant la campagne de 2016. «Problématique est un euphémisme», a affirmé Robert Mueller avant d’ajouter que c’était «troublant» et «digne d’une enquête».

L’ancien patron du FBI a passé la majeure partie de l’audience, tiraillé entre des élus démocrates qui espèrent ouvrir une procédure de destitution de Donald Trump et des républicains déterminés à défendre le président des États-Unis.

Devin Nunes, le parlementaire républicain pro-Trump, a comparé l’enquête de Robert Mueller sur les liens entre le clan Trump et la Russie au légendaire monstre du loch Ness. Et Debbie Lesko, une élue conservatrice de l’Arizona, a reproché à l’ancien procureur spécial de n’avoir que peu cité la chaîne de télévision pro-Trump Fox News dans son rapport.

Dans le camp démocrate, Robert Mueller a forcé par ses réponses laconiques les élus à constamment citer son rapport. Il a acquiescé à de nombreuses reprises lorsque ceux-ci ont énuméré les tentatives du président des États-Unis pour entraver son enquête ainsi que les mensonges de Donald Trump et de son clan. Robert Mueller a aussi souligné que Donald Trump ne pouvait pas être poursuivi pour entrave à la justice en raison des règles en vigueur au sein du Ministère américain de la justice, selon lesquelles un président en exercice ne peut pas être inculpé.

Espoirs démocrates douchés

Robert Mueller a néanmoins douché les espoirs démocrates suscités par son échange avec le représentant californien Ted Lieu dans la matinée de mercredi. Dans un premier temps, l’ancien procureur spécial avait acquiescé lorsque le parlementaire démocrate lui avait demandé si les règles du Département de la justice l’avaient empêché d’inculper Donald Trump. Cette approbation dépassait les conclusions de son rapport selon lesquelles il n’avait pas conclu si des poursuites contre Donald Trump étaient possibles. Au retour du déjeuner, Robert Mueller a rapidement corrigé ses propos pour s’en tenir aux conclusions du rapport.

En fin de témoignage, Robert Mueller a expliqué aux parlementaires sa décision de ne pas tenter de forcer Donald Trump à répondre oralement à ses questions. Le président des États-Unis avait pu offrir des réponses écrites que Robert Mueller a jugées mercredi «certainement pas aussi utiles» qu’une interview. Il a même affirmé à la représentante afro-américaine Val Demings que les réponses écrites du président des États-Unis étaient «généralement» mensongères. L’ancien procureur spécial s’est en revanche justifié en affirmant qu’une bataille légale, pour forcer Donald Trump à témoigner, aurait occasionné des retards pour son enquête.

Adam Schiff, un élu démocrate de Californie, a conclu l’audience sur un aveu d’impuissance des démocrates au terme de deux ans d’enquête et de plus de sept heures de témoignage de Robert Mueller: «Nous sommes forcés de nous demander si le président nous représente, ou ses propres intérêts financiers.» De son côté, Donald Trump a tweeté triomphalement en lettres capitales à l’issue de l’audience: «La vérité est une force de la nature.»