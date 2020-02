Qui est cet homme de 38 ans qui veut défier Trump?

De Malte aux USA et jusqu’en Suisse

Vous avez dit «Buttigieg»? Journalistes et commentateurs américains peinent à prononcer le nom de Pete Buttigieg. Questionné à ce sujet lors des conférences de presse, lui-même utilise une version qu’on pourrait grossièrement écrire «boot-edge-edge».



«Mais nous, on ne comprend pas quand il prononce son nom. C’est seulement en voyant l’orthographe que nous avons fait le rapprochement. Nous-mêmes, nous prononçons notre nom «butigié.» Ce commentaire vient de Jean-Pierre Buttigieg, qui réside à Belfaux dans le canton de Fribourg et travaille dans une entreprise informatique.



Car une dizaine de Buttigieg habitent en Suisse, selon le bottin téléphonique, dont la grande majorité en Suisse romande et la plupart de la même branche. D’ailleurs, Jean-Pierre Buttigieg s’attendait à recevoir des coups de fil de journalistes après avoir vu les résultats des caucus de l’Iowa. «Pete Buttigieg prononce son nom bizarrement, mais peut-être que c’est lui qui a raison», ajoute-t-il.



Mais ce nom, d’où vient-il, au fait? De Malte, où il s’agirait d’un patronyme fréquent. «Sur place, les gens le prononcent «butidgidge» ou «butigiège», ajoute l’homonyme fribourgeois du candidat américain démocrate.



Si le père de Pete Buttigieg, Joseph Anthony Buttigieg II, est arrivé aux États-Unis dans les années 70, la branche de Jean-Pierre Buttigieg et sa famille est aussi récente. «Ma mère, qui a grandi dans le Vully, est partie en Afrique du Nord et y a rencontré mon père. Elle l’a ensuite ramené en Suisse», ajoute Jean-Pierre Buttigieg. Sa sœur et lui sont d’ailleurs déjà allés à Malte, même s’ils n’y connaissent plus personne.



Il semblerait que de nombreux Buttigieg aient quitté leur patrie d’origine. L’une des branches suisses, venue de l’île de Gozo, est donc passée par l’Afrique du Nord depuis plusieurs générations. Mais un certain nombre d’entre eux sont partis vers le Royaume-Uni, Malte ayant fait partie de l’Empire britannique jusqu’à son indépendance, en 1964. M.SL