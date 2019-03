Qui est Robert Mueller, le discret justicier?

Adulé par les opposants à Donald Trump, honni par ses partisans, Robert Mueller n'est pas homme à s'exposer médiatiquement. Vendredi, le procureur spécial a conclu son enquête sur l’ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016 sans rien abandonner de son aura de mystère.

Depuis sa nomination le 17 mai 2017, le New-Yorkais à la réputation impeccable a tenu en haleine les Américains sans dire un mot. Il n’a pas répondu à l’avalanche de tweets rageurs et d’attaques de Donald Trump à son encontre. Il n’a pas réagi publiquement quand les médias américains ont révélé que le président des États-Unis, furieux d’une enquête qui avait pour mission de déterminer l’étendue des contacts entre son équipe de campagne et le Kremlin en 2016, avait tenté de le renvoyer.

Il ne répond qu'aux tribunaux

Ses réponses, Robert Mueller les a livrées dans les tribunaux au fil des mois et des inculpations de membres de l’entourage du président des États-Unis, ainsi que dans un rapport confidentiel désormais transmis au ministre de la Justice William Barr. Alors que les médias américains décortiquent depuis dimanche le résumé qu'en a fait le ministre – écartant toute collusion entre la campagne de Trump et la Russie – Robert Mueller est une nouvelle fois resté dans l’ombre.

Le procureur 74 ans ne pourrait d’ailleurs pas être plus différent du président des États-Unis, malgré leur appartenance commune au parti républicain. Robert Mueller a servi dans les Marines alors que Donald Trump s’est fait réformer au moment de la guerre du Vietnam. Il est marié depuis cinquante-trois ans contrairement au président américain qui a divorcé deux fois avant d’épouser Melania Trump en 2005. Au cours de sa carrière, Robert Mueller n’a en outre cessé de défendre l’État de droit et de rejeter l’approche partisane de la justice adoptée par Donald Trump.

«J’ai trois familles»

«J’ai eu la chance d’avoir trois familles: la mienne, les Marines et le Département de la justice», avait déclaré Robert Mueller à ses collaborateurs dans un bref discours, lors de son départ du FBI en 2013. Il avait souligné ce jour-là le rôle joué par sa femme dans sa carrière ainsi que les valeurs – «la responsabilité et l’intégrité» – que lui avaient enseignées les Marines. Il avait également fait part de sa fierté d’avoir servi le Département de la justice et d’avoir dirigé pendant douze ans le FBI, deux institutions qui se distinguent, selon ses propos, par leur «engagement sans faille en faveur de l’État de droit».

Robert Mueller a aussi un humour pince-sans-rire. Le jour de son départ du FBI, il avait raconté dans son discours une plaisanterie de son ancien chef de cabinet Lee Rawls le visant: «Quelle est la différence entre le directeur du FBI et un enfant de 4 ans? La taille», avait-il glissé dans un concert d’éclats de rire.

La trace du 11 septembre

Nommé par le président républicain George W. Bush à la tête du FBI, Robert Mueller avait pris ses fonctions une semaine avant les attentats du 11 septembre 2001. En mai 2011, le président démocrate Barack Obama avait demandé à ce républicain de prolonger son mandat de deux ans. Le haut fonctionnaire avait finalement été remplacé à la tête de l'organisme par James Comey en septembre 2013.

Le renvoi de James Comey par Donald Trump le 9 mai 2017, alors que le patron du FBI menait l’enquête sur l’ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine, avait incité Rod Rosenstein, le numéro 2 du Département de la justice, à confier cette investigation compliquée à un procureur spécial. Rosenstein avait rapidement choisi Robert Mueller, une décision qui avait été largement saluée à l’époque par la classe politique américaine qui n’a cessé depuis de scruter les moindres faits et gestes du discret justicier. (TDG)