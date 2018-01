Quel bilan pour «l’Amérique d’abord» promise par Trump?

La première année d’exercice de Donald Trump est marquée par une évidence: le milliardaire élu aura cherché à mettre en œuvre les promesses qu’il a vendues à ses supporters durant la campagne électorale, consistant pour une bonne part à détricoter la politique de Barack Obama. Reste à savoir jusqu’où les briques de l’idéal trumpien «L’Amérique d’abord» ont pu concrètement se mettre en place.

Flop: les lois anti-étrangers

À peine Donald Trump arrive à la Maison-Blanche qu’il annonce son décret anti-immigration: les ressortissants de huit pays, majoritairement musulmans, se voient interdits d’entrée aux États-Unis. Mais les recours en justice pleuvent, la mesure est déclarée illégale par la Cour suprême. Il faudra trois versions du projet pour que le décret remanié entre en vigueur début décembre, et la bataille n’est même pas terminée. À ce feuilleton s’ajoutent le fameux mur à la frontière avec le Mexique, projet bien trop cher qui souligne surtout la mégalomanie du président, ainsi que la série de décrets visant à renvoyer des centaines de milliers d’illégaux. Une mesure à vrai dire impopulaire dans les milieux économiques et en particulier dans les États agricoles du Sud, base de l’électorat trumpien, qui vivent de la main-d’œuvre latino-américaine. À regarder les statistiques de la police des frontières, Donald Trump a globalement moins expulsé d’illégaux en 2017 ( 226 000 ) que Barack Obama en 2016 ( 240 000 ). En revanche, il a renvoyé plus de gens qui étaient déjà installés de longue date dans le pays: 82 000 contre 65 000 .

Bingo: les emplois de Dieu

Donald Trump avait dit qu’il serait «le plus grand créateur d’emplois que Dieu ait jamais créé». Posant régulièrement avec les leaders de grands groupes étrangers, le président ne manque pas une occasion de vanter une ouverture d’usine ou des promesses d’investissements. De fait, les statistiques officielles montrent qu’un peu plus de 1,6 million d’emplois ont été créés aux États-Unis entre février 2017 et décembre 2017. Oui, mais à regarder les chiffres, la tendance positive ne date pas d’hier, l’inversion de la courbe de la création d’emplois date de 2010. Ce qui est certain, c’est que Trump bénéficie de cet héritage, et sait surfer à merveille sur les effets d’annonces.

Flop: coriace Obamacare

C’était l’obsession du nouveau locataire de la Maison-Blanche: torpiller la réforme de santé de son prédécesseur. Même si le détricotage se fait désormais par la bande, Trump s’y est cassé les dents. Cette affaire est devenue emblématique de la difficulté du président, contesté jusque dans son propre camp, à faire passer ses réformes.

Bingo: l’adieu à l’écologie

L’environnement représente incontestablement le secteur le plus attaqué par le climatosceptique Donald Trump: relance des grands projets d’oléoducs, levée des limitations visant les centrales électriques, permis de forage et déclassification des espaces naturels protégés en mer comme sur terre, et bien sûr annonce du retrait de l’Accord de Paris sur le climat. Avec un budget réduit de 30% en 2018, l’Agence de protection de l’environnement se voit réduite à un rôle de figurant de la politique américaine.

Flop: Poutine, le faux ami

On s’attendait à ce que Washington et Moscou renouent, il n’en est rien. Les soupçons d’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine créent le malaise et sapent toute velléité de rapprochement.

Bingo: le cadeau fiscal

Acquise en fin d’année, c’est la seule grande victoire de Donald Trump au Congrès. La réforme fiscale du président fait baisser l’impôt des sociétés de 35% à 20%, ainsi que celui des ménages, mais ce sont surtout les riches qui vont en profiter. La mesure va encore creuser le colossal déficit américain (20 000 milliards de dollars). Qu’importe, le président milliardaire l’a vendu au peuple américain comme son «cadeau de Noël». (TDG)