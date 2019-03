Petit guide de survie pour comprendre qui est qui dans l’enquête sur Trump

Selon le ministre de la Justice William Barr, le rapport de Robert Mueller ne révèle aucune collusion entre la campagne Trump et le Kremlin en 2016. Le procureur spécial n’a en revanche pas pu déterminer si le président des États-Unis s’était par la suite rendu coupable d’obstruction à la justice. Le ministre, qui a résumé cette enquête restée confidentielle dans un document de quatre pages publié dimanche, affirme que Robert Mueller y écrit : «bien que le rapport ne conclue pas que le président des États-Unis ait commis un crime, il ne l’exonère pas non plus». Retour sur les principaux personnages de cette affaire.

Georges Papadopoulos

Cet ancien conseiller de la campagne de Donald Trump pour la Maison-Blanche en 2016 est le déclencheur de l’enquête de Robert Mueller sur l’ingérence russe. L’homme de 31 ans n’avait qu’un rôle subalterne dans la campagne, mais il s’est transformé en maillon faible du clan Trump en mai 2016 à Londres lorsqu’il a affirmé à un diplomate australien que les Russes avaient du matériel compromettant sur Hillary Clinton, l’adversaire démocrate de Donald Trump pour la présidence des États-Unis.

Deux mois après cette conversation, WikiLeaks a commencé à publier des emails volés sur le serveur du parti démocrate. Cette démarche a incité le gouvernement australien à alerter l’administration Obama sur les propos de George Papadopoulos à Londres. Le FBI a ouvert une enquête sur une potentielle ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. George Papadopoulos s’est rapidement retrouvé dans le collimateur de Robert Mueller, lorsque celui-ci s’est vu confier l’enquête du FBI en mai 2017, une semaine après le renvoi par Donald Trump de James Comey, l’ancien patron de la police fédérale américaine. George Papadopoulpos a été inculpé de faux témoignage au FBI dans le cadre de l’enquête. Il a plaidé coupable le 5 octobre 2017 et a passé 14 jours en prison à la fin 2018 et est actuellement en liberté surveillée.

Jeff Sessions

Cet ancien conseiller de la campagne de Donald Trump en 2016 a disparu de la galaxie du président américain depuis son renvoi du poste de ministre de la Justice le 7 novembre 2018. Jeff Sessions a néanmoins joué un rôle clé dans l’enquête de Robert Mueller en se récusant de la supervision de cette dernière. Jeff Sessions a dû prendre cette décision à la suite de révélations sur ses propres contacts avec l’ambassadeur de Russie aux États-Unis pendant la campagne présidentielle de 2016.

Lors de son audience au Sénat précédant sa confirmation à son poste de ministre de la Justice, l’ancien sénateur de l’Alabama avait affirmé à ses pairs n’avoir eu aucun contact avec des représentants du Kremlin en 2016. Il avait dû faire marche arrière après des fuites dans la presse. Il s’était finalement récusé de l’enquête au grand dam de Donald Trump, qui n’a cessé de pester contre Jeff Sessions pour cette décision.

Rod Rosenstein

À la suite de la décision de Jeff Sessions, la supervision de l’enquête russe a alors été confiée à Rod Rosenstein, le numéro 2 du Département de la justice. C’est lui qui a nommé Robert Mueller, un ancien patron du FBI, au poste de procureur spécial. Rod Rosenstein, 54 ans, a servi depuis de référent à Robert Mueller au cours d’une enquête qui a débouché sur près de 200 chefs d’accusation visant notamment des proches de Donald Trump.

Michael Cohen

La chute de l’ancien avocat personnel de Donald Trump a été la plus médiatisée aux États-Unis. C’est aussi celle qui a causé le plus de tourments à un Donald Trump qui n’a cessé de répéter qu’il n’y avait eu aucune collusion entre son équipe de campagne et le Kremlin. Le témoignage de Michael Cohen au Congrès au début du mois de mars et ses mots forts ce jour-là contre son ancien employeur - «un raciste», «un arnaqueur», «un tricheur» - ont alimenté les discussions pendant des jours. Michael Cohen a décidé d’endosser le rôle de repenti après avoir plaidé coupable de fraude fiscale et bancaire et d’infraction à la loi sur le financement des campagnes électorales. L’ex-avocat âgé de 52 ans a notamment reconnu avoir acheté, durant la campagne de 2016, le silence d’une actrice de films X qui affirme avoir eu une liaison avec Donald Trump. Il a fait l’objet d’attaques répétées de la part du président et de partisans de celui-ci au Congrès. Il doit entamer une peine de prison de trois ans en mai.

Paul Manafort

L’ancien chef de campagne de Donald Trump en 2016 est l’homme qui a jusqu’ici payé le prix le plus lourd de l’enquête de Robert Mueller. Il a été condamné à un total de 7 ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable de fraude fiscale et bancaire. Il a aussi plaidé coupable pour n’avoir pas déclaré des millions de dollars qu’il avait gagnés en promouvant les intérêts du gouvernement ukrainien. Paul Manafort, 69 ans, fait désormais l’objet d’une enquête pour fraude hypothécaire ouverte dans l’État de New York.

Rick Gates

L’ex-associé de Paul Manafort et son ancien bras droit au sein de la campagne de Donald Trump a plaidé coupable le 23 février 2018 de faux témoignage au FBI dans le cadre de l’enquête russe et de complot contre les États-Unis. Ce père de 4 enfants a collaboré avec l’équipe de Robert Mueller et témoigné contre Paul Manafort. Rick Gates, 46 ans, risque techniquement entre 57 et 71 mois de prison, mais n’a pas encore été fixé sur son sort.

Michael Flynn

L’ancien général et ancien conseiller de la campagne de Donald Trump en 2016, est lui aussi tombé dans le cadre de l’enquête de Robert Mueller. Le 1er décembre 2017, il a plaidé coupable de faux témoignage au FBI et a accepté de coopérer avec l’équipe du procureur spécial.

Michael Flynn, 60 ans, a connu une chute vertigineuse depuis l’élection de Donald Trump en novembre 2016 et sa propre nomination au poste de conseiller du président à la Sécurité nationale. Il n’a tenu que 24 jours à la Maison-Blanche et a été renvoyé par Donald Trump sous prétexte qu’il avait menti au vice-président Mike Pence sur ses contacts avec l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Sergueï Kislyak, pendant la période de transition entre l’administration Obama et l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le 29 décembre 2016, le jour où Barack Obama avait annoncé des sanctions contre la Russie pour son ingérence dans la campagne présidentielle américaine, Michael Flynn avait parlé au diplomate russe. Le 8 février 2017, Michael Flynn avait nié avoir parlé à Sergueï Kislyak, mais avait été contredit le lendemain par des responsables des services de renseignement américains cités par le Washington Post. L’ancien général avait été poussé vers la sortie le 13 février. Il n’a pas encore été fixé sur son sort par un juge de Washington.

Roger Stone

Le conseiller informel de Donald Trump est le dernier membre en date de la galaxie Trump à être inquiété par Robert Mueller. Roger Stone, un sulfureux consultant de 66 ans qui arbore notamment un tatouage de l’ancien président Richard Nixon, a été arrêté le 25 janvier 2019 et inculpé pour faux témoignage au Congrès sur ses communications avec WikiLeaks et pour obstruction à la justice.

Roger Stone aime faire scandale et n’a cessé d’affirmer, comme Donald Trump, qu’il était la victime d’une «chasse aux sorcières». Pendant la campagne électorale de 2016, il avait indiqué savoir que des informations compromettantes sur Hillary Clinton étaient sur le point d’être publiées. Il avait aussi suggéré avoir été en contact avec Julian Assange, le fondateur du site WikiLeaks qui a publié les emails volés sur le serveur du parti démocrate. En février de cette année, l’équipe de Robert Mueller a indiqué à un juge fédéral détenir les communications entre Roger Stone et WikiLeaks. Et Michael Cohen a affirmé au Congrès en mars avoir été témoin d’une conversation téléphonique entre Donald Trump et Roger Stone au cours de laquelle Roger Stone avait affirmé avoir parlé à Julian Assange et avoir été informé de la publication imminente par WikiLeaks d’emails compromettants pour Hillary Clinton. Le procès de Roger Stone a été fixé au 5 novembre prochain.

Donald Trump Jr

Le fils de Donald Trump n’a pas été inculpé par Robert Mueller, mais son nom est revenu régulièrement au fil des révélations dans cette enquête. Donald Trump Jr a notamment participé à un meeting à la Trump Tower le 9 juin 2016 avec Paul Manafort, le chef de la campagne de Donald Trump, Jared Kushner, le gendre du milliardaire new-yorkais, et des émissaires russes. Il a aussi signé l’un des chèques envoyés par Donald Trump à Michael Cohen pour rembourser la somme versée par l’avocat afin d’acheter le silence de Stormy Daniels, l’actrice de films X qui affirmait voir eu une liaison avec Donald Trump. Depuis le témoignage de Michael Cohen, le Congrès s’intéresse apparemment à nouveau de près au rôle de Donald Trump Jr pendant la campagne électorale de 2016. (TDG)