New York transforme une île abandonnée en cimetière

La mort plane dans les rues vides de New York. Les camions frigorifiques stationnés devant les hôpitaux accueillent les dépouilles des victimes du coronavirus que les morgues pleines à craquer ne peuvent pas recueillir. Et les corps qui ne sont pas réclamés terminent sur Hart Island, une île à l’abandon au large du Bronx, transformée en fosse commune. Cette semaine, des hommes masqués vêtus de combinaisons de protection blanches ont été aperçus en train de creuser des tranchées et d’enterrer des rangées de cercueils.

Des ambulances amènent des patients atteints du Covid-19 à un centre de congrès, transformé en centre de soins. Photo: AP/John Minchillo

Hart Island est connue à New York pour être l’île des âmes en peine. Plus de 1 million de personnes y sont enterrées depuis des décennies. Au fil des générations, cette île a notamment servi de camp de prisonniers de la Guerre civile américaine au XIXe siècle, d’asile psychiatrique, de refuge pour sans-abri, de camp d’internement pour jeunes délinquants, de prison et de cimetière pour les victimes de l’épidémie de grippe espagnole au début du XXe siècle. Elle a aussi accueilli des personnes mortes de l’épidémie du sida en 1985.

Avant le début de la pandémie de coronavirus le mois dernier, Hart Island servait de fosse commune pour les plus démunis morts dans l’anonymat et la solitude. Des détenus de Rikers Island, la célèbre prison new-yorkaise située elle aussi sur une île, y enterraient chaque semaine une vingtaine de ces morts sans famille.

Dix cercueils par tranchée

La violence de la pandémie de coronavirus a changé la donne. Et l’île accueille désormais 25 morts par jour, selon un porte-parole de la Mairie de New York. «Des tranchées vont être creusées pour des rangées de dix cercueils», a affirmé cette semaine sur Twitter Mark Levine, un conseiller municipal new-yorkais. «Ce sera fait proprement, dignement et temporairement. Mais ce sera dur à accepter pour les New-Yorkais.»

Manque de croque-morts

La Ville de New York a décidé cette semaine que les dépouilles des victimes du coronavirus qui n’avaient pas été réclamées par des proches dans les quatorze jours après un décès seraient transférées et enterrées sur Hart Island. Au moment d’annoncer 799 nouveaux décès en vingt-quatre heures, Andrew Cuomo, le gouverneur de l’État de New York, a annoncé jeudi qu’il faisait venir des employés de pompes funèbres en raison de la pénurie de croque-morts dans son État. «Si vous m’aviez dit qu’en tant que gouverneur j’aurais à prendre ce genre de décision, je n’aurais jamais pu l’imaginer, a admis Andrew Cuomo. Le 11 Septembre devait être le jour le plus sombre pour New York pour une génération. Nous avons perdu 2753 personnes le 11 Septembre. Nous en avons perdu plus de 7000 à cause de cette crise. C’est si choquant et douloureux et ça me coupe le souffle. Les mots me manquent.»

777 nouveaux décès

Vendredi, Andrew Cuomo a annoncé 777 nouveaux décès. À l’extérieur de New York, la situation est tout aussi critique. Le docteur Jason Shatkin, un spécialiste des maladies pulmonaires dans les services de soins intensifs d’un hôpital du New Jersey, décrit une situation «horrible» dans les maisons de retraite de la banlieue de New York. Les États-Unis ont passé la barre des 16'000 victimes, un bilan qui s’alourdit rapidement en raison notamment de la mort que sème la pandémie dans des villes comme La Nouvelle-Orléans et Detroit.

La gestion de la crise par l’administration Trump reste chaotique. Après avoir essayé de rattraper son retard en matière de tests de dépistage du coronavirus dans les premières semaines de la pandémie, la Maison-Blanche a créé un environnement dans lequel les États américains sont mis en concurrence dans leur quête de matériel de protection. Le prix de certains masques de protection a été multiplié par 10 et les respirateurs disponibles sont vendus à l’État le plus offrant. «C’est complètement fou», affirme dans les colonnes du «Los Angeles Times» Ellen Andres, une collaboratrice du gouverneur de l’État de l’Illinois. «Nous avons perdu des respirateurs à la dernière minute au profit de l’État de New York. Et je sais que l’Illinois a probablement brûlé la politesse à d’autres États. Ce n’est pas une manière de fonctionner.»

Dans ce contexte de crise sanitaire aiguë, Donald Trump cherche pourtant à relancer l’économie américaine dès le mois de mai, selon le «Washington Post». Le président des États-Unis a d’ailleurs appelé mercredi sur Twitter ses concitoyens, «à l’exception de ceux qui ont malheureusement perdu un proche ou un ami», à tourner la page et à «oublier rapidement l’horreur de l’ennemi invisible».

16 millions de chômeurs américains en trois semaines

Les semaines de confinement passent et se ressemblent aux États-Unis. La pandémie de coronavirus ne tue pas seulement les Américains par milliers. Elle détruit des millions d’emplois outre-Atlantique.

Jeudi, le Département du travail de l’administration Trump a révélé que 6,6 millions de personnes s’étaient inscrites au chômage lors de la semaine écoulée.

Au total, 16,8 millions d’Américains ont perdu leur emploi ces trois dernières semaines. Comme le révèle Sue, une agente immobilière new-yorkaise rattrapée par la crise économique provoquée par le coronavirus, l’inscription au chômage aux États-Unis «est un emploi à plein temps. J’essaie depuis des jours de m’annoncer mais les lignes sont constamment occupées.»

La situation est similaire pour les entrepreneurs qui tentent d’obtenir l’un des prêts promis par le gouvernement américain dans le cadre du gigantesque plan de relance voté par le Congrès. Oliver, un restaurateur qui a dû fermer deux établissements à New York, décrit une administration complètement débordée par le déluge de demandes.

La Réserve fédérale américaine tente de freiner la dégringolade de l’économie américaine et a révélé jeudi une nouvelle initiative pour faciliter l’accès aux liquidités pour les collectivités publiques et les entreprises.

En revanche, les sénateurs n’ont pas réussi à se mettre d’accord cette semaine sur de nouvelles mesures de soutien à l’économie. Les républicains veulent mettre l’accent sur les PME alors que les démocrates privilégient l’aide aux hôpitaux.