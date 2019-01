Moscou veut défier Washington au Venezuela

«La politique des États-Unis concernant le Venezuela, comme avec de nombreux autres pays, est destructrice. Ce n’est plus à prouver», a fulminé Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, dénonçant «la nouvelle démonstration de l’ignorance totale des normes et principes du droit international» par les Américains et promettant «de tout faire avec d’autres membres responsables de la communauté internationale pour soutenir le gouvernement légitime du président Maduro».

Derrière les tirades diplomatiques se cachent de gros intérêts économiques. Mardi, Moscou s’en est encore violemment pris à Washington et a qualifié d’«illégales» les nouvelles sanctions américaines contre la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne, PDVSA. Une entreprise partenaire clé pour l’un des plus proches alliés du Kremlin: Igor Setchine, ex-espion du KGB et PDG de Rosneft, le géant semi-public de l’or noir russe. Ces dernières années, cet homme de l’ombre devenu puissant patron s’est révélé l’un des principaux pivots de la diplomatie économique du Kremlin. Dans les coulisses des relations entre Moscou et Caracas, il a œuvré pour créer un très opaque montage financier avec le Venezuela afin de le sauver de la faillite économique, mais aussi de mieux le tenir financièrement et politiquement.

Dans la crise actuelle, la Russie joue donc gros, les enjeux étant en fait aussi politiques que financiers, comme le rappelait la dernière visite à Moscou, en décembre dernier, de Nicolas Maduro. Le président avait alors annoncé des investissements russes d’un montant de 6 milliards de dollars dans les secteurs pétrolier et minier au Venezuela. C’est l’un des derniers morceaux de ce puzzle de crédits d’État à État et d’emprunts entre entreprises qui, avec au moins 17 milliards de dollars de prêts depuis 2006, a fait de Moscou l’un des principaux créanciers de Caracas. Certes derrière Pékin, à qui le Venezuela doit quelque 20 milliards de dettes.

Depuis le début de la crise, les autorités chinoises se sont montrées discrètes, se contentant de dénoncer une «ingérence extérieure». La Russie, au contraire, fait tout pour venir ouvertement au secours de son allié. Quitte à ouvrir un nouveau front dans son bras de fer avec les Occidentaux, trois ans après avoir sauvé le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Si Vladimir Poutine ne s’est pas encore publiquement exprimé sur la crise à Caracas, il s’est empressé d’appeler Nicolas Maduro. «Il lui a exprimé son soutien aux autorités légitimes dans le contexte de l’aggravation, par des forces extérieures, de la crise politique dans ce pays d’Amérique latine», a confié le porte-parole du Kremlin.

Paradoxalement, tout en fulminant contre «l’ingérence» occidentale au Venezuela, Moscou n’aurait pas tardé à envoyer ses agents de sécurité privée pour protéger Nicolas Maduro: les hommes du groupe Wagner. Par le passé, ces mercenaires ont déjà agi dans l’est de l’Ukraine, chargés ensuite d’épauler les officiers de Damas, puis très actifs en République centrafricaine. Le Kremlin vient de démentir toute présence de ces mercenaires au Venezuela. Un des chefs présumés de Wagner a pourtant raconté avoir été consulté pour envoyer «en urgence» un groupe de 400 personnes vers Cuba puis… Caracas. (TDG)