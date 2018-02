Mémo démocrate: Trump pourrait finir par le publier

Donald Trump a rouvert la porte samedi à la publication d'une note démocrate confidentielle au coeur d'un intense débat politique aux Etats-Unis. Il avait refusé la veille de la rendre publique en invoquant des inquiétudes pour la sécurité nationale.

Le document en question est une note qui rejette les accusations d'abus de pouvoir de la police fédérale (FBI) et du ministère de la Justice dans l'enquête sur l'affaire russe. Elle répond à une note républicaine, que Donald Trump avait accepté de publier, mais contient selon le conseiller juridique de la Maison Blanche «de nombreux passages classifiés et particulièrement sensibles».

«Les démocrates ont envoyé une note de réponse très politique et longue, laquelle, ils le savaient (...), aurait dû être lourdement censurée, après quoi ils auraient accusé la Maison Blanche d'un manque de transparence», a tweeté le président républicain. «Leur ai dit de refaire et renvoyer en bonne et due forme!», a conclu le milliardaire, n'excluant donc pas la possibilité de publier cette note comme il avait déclassifié la républicaine.

The Democrats sent a very political and long response memo which they knew, because of sources and methods (and more), would have to be heavily redacted, whereupon they would blame the White House for lack of transparency. Told them to re-do and send back in proper form!