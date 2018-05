Melania Trump est de retour à la Maison Blanche

Melania Trump est rentrée à la Maison Blanche samedi matin après une hospitalisation de cinq jours et va «très bien», a assuré le président américain Donald Trump.

«Elle se repose confortablement et a toujours très bon moral», a indiqué la porte-parole de la «First Lady», remerciant les milliers de personnes qui lui ont envoyé des messages. «Formidable d'avoir notre incroyable Première dame de retour à la Maison Blanche», a tweeté Donald Trump.

Visiblement peu attentif au correcteur automatique d'orthographe, il a poursuivi en assurant que «Melanie» se sentait très bien, avant de rapidement supprimer son tweet et d'en renvoyer un mentionnant «Melania». «Merci à tous pour vos prières et vos messages!», a-t-il conclu.

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes!