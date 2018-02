«Maduro est affaibli mais encore plus dangereux»

Antonio Ledezma n’y va pas par quatre chemins. L’ancien maire de Caracas dénonce un «génocide» au Venezuela, il appelle la communauté internationale à envisager une «intervention humanitaire» et veut voir le président Nicolás Maduro comparaître devant la Cour pénale internationale. Lui qui fut élu en 2008 à la tête de la capitale, puis arrêté en 2015 pour «complot» contre le président et placé en détention puis en arrêt domiciliaire, a réussi s’échapper en novembre dernier et à fuir son pays. Invité à Genève à l’occasion du «Sommet mondial pour les droits de l’homme» organisé par un collectif d’ONG, il a répondu ce mardi aux questions d’un petit groupe de journalistes, à deux mois d’élections présidentielles très controversées. Morceaux choisis.

Vous décrivez un régime de plus en plus tyrannique. Signe de force ou de faiblesse?

Nicolas Maduro est affaibli, les indices ne manquent pas. On assiste par exemple à des scènes de «cannibalisme» au sein du chavisme, les uns accusant les autres de corruption. Mais surtout, il y a cette crise humanitaire sans précédent, avec plus d’un million de personnes souffrant de malnutrition. Il y a même eu des cas d’enfants morts de faim. Si vous êtes atteints d’asthme ou d’hypertension, votre vie est en danger à cause de la pénurie de médicaments et de traitements. En 2017, il y a eu 360 000 cas de malaria… dans un pays qui avait vaincu les épidémies! Sans parler de l’inflation, la plus haute du monde, ou du salaire des travailleurs qui n’atteint pas 4 dollars par mois. Aujourd’hui, plus de 85% des Vénézuéliens désapprouvent Nicolás Maduro. Il est acculé, mais cela le rend encore plus dangereux!

Sur Twitter, vous n’avez pas hésité à traiter Nicolás Maduro de «génocidaire»...

J’assume. Son régime est génocidaire. La malnutrition est le fruit d’une mafia gouvernementale qui vole l’argent des médicaments et le cache dans des paradis fiscaux. Cette clique, liée au narco-trafic et au terrorisme, est responsable de la mort de 25 000 personnes. Nicolás Maduro est tellement cynique! Il s’est emparé de tous les pouvoirs publics. L’armée est une sorte de garde prétorienne. La police, une milice à son service. Il est temps que la justice pénale internationale soit saisie!

Quel est l’état d’esprit dans l’opposition?

Grâce aux réseaux sociaux, je suis en contact permanent avec les leaders de l’opposition. Les Vénézuéliens se sentent humiliés. Ils ont offert à l’opposition la majorité parlementaire en 2015, le processus enclenché pour l’organisation d’un référendum révocatoire a été ignoré et le «dialogue» proposé par Nicolás Maduro ne lui a servi qu’à gagner du temps. C’est pourquoi depuis trois mois je vais de capitale en capitale pour réclamer davantage de sanctions internationales. Des sanctions contre des responsables, pas un embargo contre mon pays et mes compatriotes! Il est temps de passer de la «diplomatie de la préoccupation» à la «diplomatie de l’efficacité». Des mesures ont été prises en Europe. C’est positif. Mais il faut aller bien plus loin.

Allez-vous jusqu’à réclamer une intervention militaire étrangère ?

Il y a déjà une présence étrangère au Venezuela: les Cubains sont partout, à chaque étage du pouvoir. Nous sommes devenus une sorte de colonie castriste ! Alors oui, j’appelle à une intervention humanitaire pour sauver un pays pris en otage. C’est à la communauté internationale de préciser la forme que prendrait une telle intervention.

Quel rôle pour la diaspora ?

Quatre millions de Vénézuéliens ont quitté le pays. Dans mes contacts avec les gouvernements latino-américains ou encore espagnol, j’essaie d’obtenir pour eux un statut de résident temporaire, une forme de régularisation. Mais par ailleurs, je fais partie de ceux qui tentent d’organiser cette diaspora pour préparer l’avenir de notre pays, quand nous en aurons fini avec le régime de Maduro. (TDG)