Lettre suspecte pour le fils Trump et son épouse

La femme du fils aîné de Donald Trump a été transportée lundi à l'hôpital par précaution après avoir ouvert une lettre adressée à son mari contenant une poudre suspecte, a indiqué la police new-yorkaise. Vanessa Trump, 40 ans, a ouvert ce courrier vers 10 heures du matin et a été hospitalisée dans la foulée, a précisé cette source.

Des analyses ont révélé que la «poudre contenue dans l'enveloppe était inoffensive», selon une porte-parole. L'hôpital où a été transportée Vanessa Trump n'a pas immédiatement confirmé si elle s'y trouvait toujours en début d'après-midi.

Le Secret Service, chargé notamment de la sécurité de la famille du président, a simplement confirmé qu'une enquête était «en cours», sans autre détail.

Vanessa Trump, une ancienne mannequin, et Donald Trump Jr. ont cinq enfants. Depuis l'investiture de Donald Trump, Donald Trump Jr. et son frère Eric ont repris la direction de la Trump Organization, l'empire immobilier du président américain dont le siège se trouve dans la Trump Tower à New York.

Donald Trump Jr., très actif sur Twitter, prend souvent la défense de son père et attaque volontiers ses détracteurs.

(AFP/nxp)