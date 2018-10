Les twittos sont devenus plus laconiques

Un an après avoir doublé la longueur des tweets, Twitter a observé que les messages sont paradoxalement devenus en moyenne légèrement plus courts et les twittos plus polis, a indiqué le réseau social mardi.

En anglais, ils font en moyenne 33 caractères, soit un de moins qu'avant le doublement de la longueur maximale. Seulement environ 1% des tweets atteignent les 280 caractères tandis que 12% dépassent les 140 caractères, le format d'origine.

Twitter a aussi observé qu' «avec 280 caractères, les gens disent davantage please (»s'il vous plaît«) ( 54%) et thank you (»merci«) ( 22%)» et utilisent beaucoup moins d'abréviations.

Ces tendances se retrouvent dans toutes les langues qui avaient connu le doublement de la longueur des tweets l'an dernier, a précisé le réseau social.

En novembre 2017, Twitter avait opéré une mini-révolution en abandonnant la limite de 140 caractères dans les langues en caractères latins, un seuil qui posait problème aux utilisateurs dans ces langues, contrairement au japonais, coréen ou chinois, langues plus compactes. (afp/nxp)