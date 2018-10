Les partisans de Bolsonaro savourent son score et excusent ses excès

Ils sont plusieurs centaines à l’attendre dans la rue de sa résidence, dimanche soir, une fois la victoire au premier tour assurée. Mais Jair Bolsonaro ne sortira pas pour aller voir les journalistes qui sont aussi nombreux à l’attendre. C’est sur les réseaux sociaux, en Facebook live, qu’il a donné son allocution de vainqueur.

«Ce n’est pas grave», dit Aline, la cinquantaine, qui l’attend depuis plusieurs heures, «on a quand même passé une bonne soirée», ajoute cette femme qui dit avoir voté pour tous les candidats appuyés par «le mythe», comme elle aime à le surnommer. À la question «pourquoi a-t-elle choisi ce candidat?» elle commence par énumérer la litanie des problèmes du Brésil (économie, chômage, insécurité), avant d’ajouter: «Lui, il est honnête, il est droit, il ne ment pas.»

La presse brésilienne a eu beau dénoncer l’évolution anormale de son patrimoine, la violence dont il a fait preuve lors d’un de ses divorces, Aline n’en croit rien: «Ce sont des mensonges pour le faire tomber.» Aline, comme beaucoup de supporteurs de Bolsonaro, ne lit plus la presse, «qui attaque mon candidat», et s’informe uniquement sur les réseaux sociaux et les «sites d’information» liés à l’extrême droite. L’avalanche de fake news de ces derniers jours justement venue de ses rangs, elle n’y croit pas davantage: «C’est la gauche qui invente des fake news, pas nous», dit-elle. Issue de la classe moyenne, elle a perdu son emploi dans une entreprise il y a six mois et pense que Bolsonaro va rapidement remettre de l’ordre dans le pays: «Depuis qu’il est en tête, la Bourse va de mieux en mieux tous les jours. Car il va privatiser les entreprises publiques et cela va créer de l’emploi», estime-t-elle.

Il est exact que la Bourse s’affole avec la victoire de Bolsonaro (+6% lundi) mais tous les économistes soulignent le caractère très «vague» de son programme économique. Mais cela n’est pas non plus un argument pour Andrès, qui vend des t-shirts à l’effigie de son champion: «On l’attaque sur l’économie et il a déjà dit qu’il n’y connaissait rien. Mais il y a des gens compétents à ses côtés. Vous croyez que Lula connaissait quelque chose à l’économie? Pourtant le pays allait mieux avec lui au début.»

Soutien des évangéliques

Andrès votait à gauche avant de s’en détourner «à cause de la corruption». Évangélique, il assure que tout le monde dans son église a voté pour Bolsonaro et que «le pasteur a été très clair au culte: celui qui défend les valeurs chrétiennes, c’est Bolsonaro». La peine de mort, le port d’armes, l’interdiction de l’avortement sont bien des valeurs chrétiennes pour ce père de famille. Pense-t-il que son candidat est misogyne, raciste et homophobe? «Mais pas du tout, il n’a fait que des plaisanteries.»

La sociologue Esther Solano, auteure d’un essai sur l’ascension de Bolsonaro, «La haine comme politique», a interrogé des centaines de supporteurs du candidat. Ses propos violents ne comptent guère dans le choix de leur vote: «Bolsonaro est le parfait représentant de ce qu’on nomme la «droite pop». Il peut dire des choses très violentes mais adaptées au format des réseaux sociaux, sur le ton de la plaisanterie. La réaction du public est d’en rire alors que le contenu est agressif», explique la sociologue. Bolsonaro cherche à changer son image pour tenter de faire baisser son fort taux de rejet: 45% des Brésiliens disent qu’ils ne voteront jamais pour lui. Dimanche soir, il a donc appelé à rassembler le pays, «à arrêter les divisions entre blanc et noir, homme et femme, homo et hétéro», des divisions qu’il attribue désormais à la gauche. (TDG)