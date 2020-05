«Les ovnis, ce n’est plus de la science-fiction mais la réalité»

Mardi, le Pentagone a déclassifié trois vidéos de «phénomènes aériens non identifiés» (lire encadré). «The New York Times» avait été le premier à les publier, fin 2017 et début 2018. Désormais, les plus hautes autorités reconnaissent leur authenticité. Une première. Le monde de l’ufologie est en ébullition. Ancien présentateur vedette du journal télévisé sur TF1, puis sur la Cinq, Jean-Claude Bourret est l’un des rares journalistes à avoir enquêté sur les ovnis dès le début des années 1970.

Que nous apprennent ces vidéos?

Ces documents sont extraordinaires. On y voit les chasseurs F18 du porte-avions nucléaire Nimitz poursuivre des ovnis détectés par les radars du navire. Sur les images, on devine des sortes de cylindres sans hublot, sans aile et sans réacteur qui effectuent des accélérations phénoménales. À un moment, l’un d’eux se tient en sustentation à quelques mètres au-dessus de la mer et l’eau se met à bouillonner. Ce phénomène renvoie aux travaux du physicien Jean-Pierre Petit sur la magnétohydrodynamique. Soit la génération autour d’un solide d’une onde protectrice électrique qui empêche les particules de l’air ou de l’eau de toucher le solide, qui est ainsi protégé. Cette technologie peut permettre à un missile d’atteindre les 8000 kilomètres-heure sans provoquer de bang ou à des torpilles d’atteindre des vitesses inédites sous l’eau. Il y a quarante ans, la CIA et le KGB se sont intéressés à cette technologie, mais seuls les Russes ont fait des avancées.

Alors pourquoi privilégier la piste extraterrestre si un pays maîtrise cette technologie?

L’ancien patron du renseignement extérieur français, Alain Juillet, a expliqué dans un documentaire diffusé il y a quelques jours par Canal+ que les objets aperçus ne pouvaient pas être d’origine terrienne. Il assure que, s’il s’agissait d’une arme secrète, les services secrets occidentaux l’auraient su. Les ovnis ne sont ni américains, ni russes, ni chinois. Ils viennent d’ailleurs.

Qu’est-ce qui pousse les États à communiquer sur le phénomène des ovnis?

Aujourd’hui, les autorités reconnaissent qu’il y a quelque chose qu’elles ne comprennent pas. Mais surtout elles ne peuvent plus cacher certaines informations comme elles le faisaient il y a encore vingt ans, parce que tout circule sur internet. Elles y trouvent peut-être aussi un intérêt. Cela détourne un peu l’attention de l’opinion publique des problèmes du quotidien. C’est une hypothèse.

Le phénomène a toujours suscité beaucoup de scepticisme parmi les scientifiques. Leur approche a-t-elle changé?

Avant 1995, il était très facile pour un scientifique de prétendre qu’on était seuls dans l’univers et que ceux qui prétendaient voir des soucoupes volantes étaient des illuminés. Après la découverte de la première exoplanète par les deux astrophysiciens de l’Université de Genève, Michel Mayor et Didier Queloz, l’argument est tombé. La donne a changé parce que, après cela, on ne s’est pas contenté de découvrir une ou deux planètes ou des centaines de planètes, mais une infinité. Il y a quatre ans, la NASA a estimé entre 60 et 100 milliards le nombre de planètes pouvant abriter la vie dans notre seule galaxie. Désormais, avec les témoignages sérieux qui s’accumulent, l’idée qu’il puisse y avoir d’autres civilisations qui nous rendent visite n’est plus considérée comme totalement farfelue.

Oui, mais reconnaissez que les histoires d’ovnis et de petits hommes verts drainent un grand nombre d’hurluberlus…

Des hurluberlus, on en trouve partout. Ce n’est pas le problème. Le fait est que les journalistes et les responsables politico-militaires n’ont pas pris suffisamment en compte quelque chose qui pourrait se révéler extraordinairement déstabilisant.

Que voulez-vous dire?

C’est assez simple à comprendre. Si des extraterrestres sont venus nous observer, cela remettrait en cause la science et les religions. Pour moi, c’est le dossier numéro un de notre civilisation. La question que chacun doit se poser est la suivante: est-ce que je suis seul dans l’univers? Et si je ne suis pas seul, quel est mon niveau d’intelligence par rapport aux autres intelligences? Moi, je suis persuadé que sur une échelle qui va de 0 à 20, nous sommes à 1. C’est-à-dire que nous sommes plus proches de l’escargot que de celui qui a conçu l’univers.

Mais c’est de la science-fiction?

Non.