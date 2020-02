Les mots émouvants et les larmes de LeBron James

Des larmes pourpre et or dans «la maison que Kobe Bryant a construite»: les Lakers, la star LeBron James en tête, au comble de l'émotion, ont rendu un hommage vibrant à leur légende disparue dans un accident d'hélicoptère, vendredi au Staples Center. La salle du Downtown de Los Angeles accueillait le premier match des Lakers, face à Portland, depuis la tragédie survenue dimanche, et ce trois jours après le report du duel «angelino» contre les Clippers, alors impossible à jouer. Deux jours plus tôt, ils apprenaient comme le monde entier, ébranlés, la tragédie. Ce crash fatal à Bryant, à sa fille de 13 ans et à sept autres personnes, survenu sur la colline de Calabasas, au nord-ouest de L.A.

"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020

LeBron, dont les images en pleurs à l'aéroport de Los Angeles cet après-midi-là ont fait le tour du monde, l'était encore pendant l'hymne national, bien chanté par les Boyz II Men. Il a tenu bon en ne craquant pas au moment de s'adresser à une «vraie vraie famille», la «Lakers Nation», pour honorer celui qu'il considérait comme «un grand frère», après avoir cité les noms des victimes: Kobe Bryant, Gianna Bryant, John Altobelli, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli, Sarah Chester, Payton Chester, Christina Mauser, Ara Zobayan. «Je sais qu'à un moment donné, nous aurons un mémorial pour Kobe, mais je vois cela comme une célébration ce soir. Une célébration des vingt ans de sang, de sueur, de larmes, de corps meurtri, d'heures non comptées, de détermination, à être aussi grand qu'il a pu le devenir», a dit le «King».

LeBron tears up during Kobe’s Tribute ???? pic.twitter.com/yvxnx8zkGG — ContentNBA (@ContentNBA) February 1, 2020

«C'est ce que Kobe Bryant voudrait»

«Ce soir, nous célébrons le gamin qui est venu ici à 18 ans, a pris sa retraite à 38 et est probablement devenu le meilleur père que nous ayons vu au cours des trois dernières années», a poursuivi James, qui s'est fait tatouer sur un mollet «Mamba 4 Life» («Mamba pour la vie») écrit sous un serpent enroulé dans un 24 et un 8. «Black Mamba» était le surnom de Kobe Bryant. «Je vais continuer avec mes coéquipiers à perpétuer son héritage, non seulement cette année mais aussi longtemps que nous pourrons continuer à jouer au basket, que nous aimons, parce que c'est ce que Kobe Bryant voudrait», a-t-il conclu.

.@KingJames reveals his Kobe Bryant tattoo



"Mamba 4 Life” ???????? pic.twitter.com/iZBk9UpyVg — Bleacher Report (@BleacherReport) February 1, 2020

Après quoi, il a été enlacé par ses coéquipiers, chacun ayant été ensuite introduit par le speaker d'une seule et même façon: «Issu de la Lower Merion High School, avec le numéro 24, Kobe Bryant». Sous les yeux des coéquipières de Gianna, de la «Mamba Academy», invitées «courtside» (au bord du parquet), le match a ensuite débuté, sans action jouée durant les 24,2 premières secondes. Soit les numéros de «Kobe» et «Gigi» scandés au même moment par le public. A la mi-temps, le rappeur Wiz Khalifa et le chanteur Charlie Puth ont interprété leur titre «See You Again». Une heure plus tard, les Lakers ont cédé face aux Blazers (127-119), mais ce soir le résultat importait peu.

Les célébrations avaient commencé une demi-heure plus tôt dans un Staples Center comble où 19'000 personnes avaient revêtu le t-shirt jaune trouvé sur leur siège. Dans la pénombre, devant deux gerbes de roses jaunes formant ses numéros fétiches, le rappeur Usher a chanté «Amazing Grace». Une seule lumière subsistait, tout là haut au plafond, celle rivée sur les deux maillots retirés de la légende. Ceux de Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar, Shaquille O'Neal ne trônaient pas comme habituellement à leur côté.

«Prends soin de nous»

Puis une vidéo retraçant ce qu'était Kobe a été diffusée, sur un thème joué par le violoncelliste Ben Hong. Il parle de son amour du jeu, de sa fameuse «Mamba mentality» qui lui a permis de réussir l'impossible, comme ces cinq titres NBA offerts aux Lakers. Il clame aussi son amour pour Vanessa son épouse et leurs quatre filles.

A l'extérieur, bien avant la rencontre, plusieurs milliers de personnes avaient cessé d'affluer. Beaucoup ont écrit un mot sur les immenses tableaux mis à leur disposition. Et comme la place manquait, c'est le sol pavé du L.A. Live adjacent au Staples Center qui a été noirci. En déambulant au milieu des bougies, des fleurs, des photos jonchant le sol, on pouvait croiser beaucoup de gens venus se recueillir - «c'est ce soir qu'il faut être là», affirmait un fan -, des gens accablés par la peine aussi, comme ce père de famille d'une quarantaine d'années soutenu par son fils adolescent.

Non loin, un groupe s'est formé pour observer un peintre au travail. «C'est un cadeau que je vais faire la semaine prochaine à Vanessa et aux filles», a affirmé Reza Safa, assurant connaître les Bryant, à propos de ce tableau impressionniste reconstituant une photo bien connue de Kobe portant sur ses épaules sa fille Gianna qui regarde au ciel. Là haut justement, stagnant dans un ciel d'un bleu limpide comme il n'y en pas eu depuis dimanche, les hélicoptères de la police observaient ce spectacle. Encore au-dessus, le héros défunt a sûrement dû répondre présent à l'appel des fans et de ce gamin implorant: «Look after us Kobe», «Prends soin de nous, Kobe».

(afp/jsa/nxp)