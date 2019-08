Les feux en Amazonie enflamment les esprits

A la fin de la saison des pluies, au mois de juillet, la forêt amazonienne devient plus vulnérable. Et chaque année, comme n’importe quelle autre étendue d’arbres sur la planète, elle subit son lot d’incendies. En temps normal, les scientifiques les estiment nécessaires, puisqu’ils contribuent au processus de régénération d’une forêt. Pour autant que l’on reste dans des proportions naturelles. Au Brésil, cela n’est plus le cas au vu du nombre de foyers qui consument actuellement le poumon vert de la Terre.

Au moment où l’ensemble de la planète observe, impuissant, les flammes ravager la forêt amazonienne, des questions se posent. À qui faut-il en imputer la faute? De quelle manière cette destruction de l’Amazonie se répercutera sur le reste du monde? Et, au vu de l’impuissance des autorités locales, faudrait-il mettre en place une aide internationale? Décryptage de la situation en 5 points clés.

1. Pourquoi la crise est devenue mondiale?

Lundi 19 août, São Paulo se retrouve plongée dans le noir pendant plus d’une heure. La mégapole étouffe ce jour-là sous une épaisse couche de fumée. Alors que leur forêt se consume depuis des semaines, les Brésiliens se rendent compte de l’ampleur du désastre en cours.

Grâce aux réseaux sociaux et à l’apparition de hashtags comme #PrayforAmazonia, les informations commencent à circuler et à alerter le reste du monde. Au cours de la semaine, la crise brésilienne devient internationale après quelques tweets. En hommage à Jacques Chirac, Emmanuel Macron débute le sien avec: «Notre maison brûle. Littéralement. L’Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu.» Le président français y précise encore que l’état de la forêt serait abordé durant le week-end, lors de la réunion du G7 à Biarritz.

2. Est-ce une vague inédite d’incendies?

Toujours sur les réseaux sociaux, la circulation de photos n’ayant aucun lien avec les incendies en cours laisse planer le doute sur l’ampleur de la catastrophe. L’Institut national de recherche spatiale du Brésil (INPE) a toutefois bien recensé 75'336 feux dans le pays depuis le 1er janvier jusqu’au 21 août. À titre de comparaison, cela représente 84% de foyers en plus qu’à la même période en 2018.

Si la situation est alarmante, elle n’est malheureusement pas inédite. «Elle renoue avec une période que l’on pensait ne plus revoir. Durant la première décennie du XXIe siècle, il y a eu des années avec largement plus de foyers au Brésil», explique François-Michel Le Tourneau, directeur au CNRS et auteur d’un ouvrage sur l’Amazonie. En 2003, le pays recense par exemple 103'000 foyers. Deux ans plus tard, ce nombre dépasse les 119'000 incendies.

Le Brésil n’est actuellement pas le seul pays concerné, puisque les pays voisins, à l’exemple du Pérou ou de la Bolivie, souffrent aussi d’une vague d’incendies. Pour le moment, la superficie exacte détruite par les flammes reste difficile à évaluer, mais Greenpeace parle déjà «de jours noirs pour la biodiversité, le climat, les indigènes ainsi que les animaux d’Amazonie».

3. Qui est responsable d’un tel désastre?

«Les plus forts soupçons pèsent sur les ONG.» Mercredi, le président brésilien, Jair Bolsonaro, les accusait d’avoir provoqué ces incendies afin de «jeter le trouble sur le Brésil». Un collectif regroupant 118 signataires s’est empressé de lui répondre: «Bolsonaro n’a pas besoin des ONG pour cramer l’image du Brésil dans le monde entier.»

Selon François-Michel Le Tourneau, le nouveau président peut clairement être désigné comme l’un des maillons responsables du désastre en cours. «Au Brésil, il existe des lois empêchant les paysans de déforester ou de défricher par le feu durant la période sèche. Mais aujourd’hui elles sont bafouées, puisque Bolsonaro déclare qu’ils n’ont plus besoin d’en tenir compte», affirme le spécialiste.

Avec le soutien du président brésilien, la déforestation a ainsi repris de plus belle. Durant le seul mois de mai, la planète perdait 739 km2 de forêts primaires au Brésil. À titre de comparaison, un tel rythme de coupe d’arbres n’avait plus été observé dans le pays depuis dix ans.

4. Faut-il une aide internationale?

Vendredi, Bolsonaro s’est dit impuissant face à l’ampleur de la crise. «L’Amazonie est plus grande que l’Europe, comment combattez-vous des incendies dans une zone aussi vaste? Nous n’avons pas les ressources pour cela», répondait-il aux journalistes. L’homme d’État ne compte toutefois pas laisser d’autres pays l’aider à résoudre cette crise. «Car comme une majeure partie de l’extrême droite brésilienne, Bolsonaro est totalement paranoïaque. Il est convaincu de l’existence d’un complot de l’étranger pour s’approprier l’Amazonie», détaille François-Michel Le Tourneau.

Après avoir accusé Emmanuel Macron d’avoir une «mentalité colonialiste dépassée» à la suite de son tweet, Jair Bolsonaro a assuré, dans une vidéo diffusée sur Facebook, que les pays envoyant de l’argent ne le faisaient pas par charité, mais avec l’objectif «d’interférer dans la souveraineté du Brésil».

5. Quel en sera l’effet pour la planète?

Naturellement, la destruction par les flammes de l’Amazonie n’est pas une bonne nouvelle pour la planète. Étant donné que la forêt capte une partie de nos émanations de CO2, sa disparition représente un accroissement du carbone participant au réchauffement climatique.

Depuis quelques années, la dynamique forestière est pourtant déjà chamboulée par les changements du climat. Elle se manifeste par une croissance accélérée des arbres. En arrivant trop rapidement à maturité, ils captent moins de CO2, ce qui inquiète grandement les scientifiques. À terme, la forêt amazonienne pourrait perdre sa fonction de «puits de carbone», voire commencer à en émettre.

Si cette détérioration se poursuit, c’est aussi tout le cycle des pluies qui risque d’être chamboulé. Aujourd’hui déjà, les observations montrent que les saisons des pluies sont plus courtes et tardives qu’auparavant.

Reste la grande inconnue: où est le point de bascule? À quel moment aura-t-on trop tiré sur la corde pour aboutir à ce scénario disponible sur le site The Brazilian Report: «Quand une certaine proportion de la forêt sera détruite – les scientifiques estiment qu’un autre cinquième de l’Amazonie suffira à déclencher le processus –, la région sera au-delà du salut. La forêt commencera à se dessécher et à brûler, tandis que la biodiversité amazonienne périra.»

À Genève, on proteste devant le consulat du Brésil

Hier à midi, environ 200 personnes se sont rassemblées devant le consulat du Brésil, situé au 45, rue de Lausanne, pour protester contre la déforestation dans le plus grand pays d’Amérique du Sud. L’annonce de cette manifestation s’est diffusée jeudi, notamment via WhatsApp.

Différentes organisations sont présentes, mais aucune ne revendique avoir organisé cette manifestation non autorisée. Tous insistent sur la spontanéité du rassemblement. Celui-ci se compose notamment de représentantes du Comité Lula Libre, mouvement brésilien d’opposition au gouvernement actuel, ainsi que de membres de Climate Strike et de Breakfree, collectifs de mobilisation pour le climat. On peut reconnaître quelques visages familiers, dont celui de Dan Acher, activiste de longue date à Genève. Ambre*, membre de Breakfree, déclare que le collectif a souvent manifesté aux côtés des militants brésiliens. Le groupe insiste «sur la responsabilité de la Suisse, notamment des banques», et promeut le désinvestissement des énergies fossiles. Parmi les slogans scandés par la foule, certains ont déjà été entendus aux marches pour le climat. Nombre d’entre eux, cependant, visent directement le président du Brésil. Au fur et à mesure que la manifestation grossit, avec l’arrivée de quelques curieux, la sécurité augmente. Sept policiers arrivent en renfort mais aucun incident n’est à déplorer.

Selon nos informations, une manifestation similaire aura lieu cet après-midi à la place des Nations. Des centaines de personnes ont aussi défilé à Lausanne, Berne, Zurich ou Bâle, répondant à l’appel du mouvement des grèves du climat. Alexandre Goumaz

* Prénom d’emprunt