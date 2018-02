Le studio Weinstein assigné en justice aux USA

Le procureur de l'Etat de New York a annoncé dimanche avoir assigné en justice le studio Weinstein pour ne pas avoir protégé ses employés face à Harvey Weinstein. Le producteur est accusé par une centaine de femmes de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol.

Cette assignation de l'Etat intervient quatre mois après le début de l'affaire Weinstein. Plusieurs de ses victimes présumées l'ont déjà attaqué au civil, ainsi que sa société, mais le producteur de cinéma déchu ne fait jusqu'à présent l'objet d'aucune inculpation.

Par cette assignation, qui vise The Weinstein Company, ainsi que Harvey Weinstein et son frère Robert, le procureur les accuse de violations des droits de l'homme, des droits individuels, et du droit du travail.

Contre le droit new-yorkais

«The Weinstein Company a violé à plusieurs reprises le droit new-yorkais en ne protégeant pas ses employés d'un harcèlement sexuel invasif, des intimidations et de la discrimination», a ajouté le procureur, cité dans un communiqué.

Alors que des discussions sont en cours pour le rachat du studio, «toute vente de (la société) devra s'assurer que les victimes seront dédommagées, que les employés seront protégés à l'avenir, et que ni les coupables directs ni ceux qui les ont aidés ne s'enrichiront injustement».

Cette action est le résultat de quatre mois d'enquête, au cours de laquelle des employés, des cadres et des victimes d'Harvey Weinstein ont été interrogés, et les archives et emails de la société passés au peigne fin, a précisé le procureur. (afp/nxp)