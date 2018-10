Le spectre de la violence hante les élections de mi-mandat

L’ancien vice-président Joe Biden et l’acteur Robert De Niro ont rejoint jeudi la liste des opposants de Donald Trump qui ont reçu des colis explosifs. L’ancien président Barack Obama, Bill et Hillary Clinton, l’ex-patron de la CIA John Brennan, le milliardaire George Soros, l’élue démocrate de Californie Maxine Waters, l’ancienne responsable du Parti démocrate Debbie Wasserman Schultz et l’ancien ministre de la Justice Eric Holder ont aussi été visés cette semaine.

Cette vague de colis piégés adressés à des personnalités critiquant le président en exercice est inédite aux États-Unis et inquiète l’opposition démocrate à Donald Trump. «Quelqu’un essaie de [nous] intimider», a affirmé jeudi matin Bill de Blasio, le maire démocrate de New York, où deux paquets ont été interceptés.

Il y a une absence totale de compréhension à la Maison-Blanche sur la gravité des attaques incessantes [de Trump] contre les médias

Jeff Zucker, patron de la chaîne de télévision CNN, également visée par un colis piégé

À moins de deux semaines d’élections législatives décisives et âprement disputées, les Américains, qui espéraient un message rassembleur de la part du président des États-Unis, ont une nouvelle fois dû déchanter. Alors que Donald Trump avait qualifié mercredi les colis piégés de «menace contre notre démocratie», il a une nouvelle fois décidé de blâmer les médias moins de vingt-quatre heures plus tard. Il a accusé la presse d’être à l’origine de la «colère» dans la société américaine à cause de la couverture de sa présidence «mauvaise et pleine de haine».

Les attaques de Trump

Ces propos se rajoutent à la longue liste des attaques du président américain contre ses opposants. Donald Trump a notamment accusé Barack Obama d’être un «incompétent» et le «fondateur» de l’État islamique. Il n’a cessé de réclamer l’incarcération de Hillary Clinton et a accusé la parlementaire Maxine Walters d’être «folle». Pour lui, Eric Holder est un «raté» et John Brennan le «pire directeur de la CIA» de l’histoire des États-Unis.

Ces dernières semaines, à l’approche des Midterms du 6 novembre, qui pourraient faire perdre au Parti républicain le contrôle du Congrès, Donald Trump a accru le volume de ses attaques sans se soucier de la véracité de ses déclarations. Le président, qui avait déjà assuré cet été que les États-Unis sombreraient dans la «violence» si les républicains perdaient les Midterms, a comparé samedi dernier l’opposition démocrate à une «meute en colère, dérangée et sans états d’âme».

La vague de colis piégés, dont l’un était destiné à CNN, la chaîne de télévision que Donald Trump ne cesse de qualifier de «fake news», intervient dans un contexte de fortes tensions entre la Maison-Blanche et la plupart des médias américains. Plus de 200 journalistes américains avaient déjà signé jeudi une lettre condamnant «les attaques répétées» de Donald Trump contre la liberté de la presse. «Il y a une absence totale de compréhension à la Maison-Blanche sur la gravité de ses attaques incessantes contre les médias», a pour sa part affirmé Jeff Zucker, le patron de CNN, dans un communiqué publié peu après la livraison d’un colis piégé au siège new-yorkais de la chaîne.

La Maison-Blanche a rejeté toute responsabilité quant au climat délétère qui règne dans la campagne électorale. Jeudi, Sarah Huckabee Sanders, la porte-parole de la Maison-Blanche, a qualifié de «honteux» les propos de Jeff Zucker. Les supporters de Donald Trump ne cessent désormais d’accuser l’opposition démocrate de vouloir fomenter la violence aux États-Unis pour mettre fin à la présidence de Donald Trump. Larry Liska, un électeur républicain rencontré la semaine dernière à San Antonio, au Texas, incarne ce sentiment répandu dans la droite américaine. Il dit redouter la violence des groupes de militants d’extrême gauche en cas de victoire démocrate.

«Bombes factices»

Dans une Amérique profondément divisée, même la vague de colis piégés oppose les deux camps. Mercredi soir, plusieurs militants conservateurs manifestaient à l’extérieur de l’université accueillant à Fort Lauderdale le débat entre Ron DeSantis, le candidat républicain au poste de gouverneur de Floride, et son adversaire démocrate Andrew Gillum. Parmi eux, une femme s’affichait avec un panneau affirmant: «Démocrates, des infos pipées, des bombes factices.» Elle n’est pas la seule de cet avis. Ann Coulter, une populaire commentatrice de l’ultradroite, a assuré sur Twitter que les bombes étaient une «tactique progressiste».

