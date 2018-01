Le «shutdown» levé, Trump est libre de venir à Davos

Davos: «Armée et police sont prêtes»

Armée et police se disent prêtes pour le World Economic Forum (WEF) qui se tient de mardi à vendredi à Davos (GR), notamment en vue de la visite de Donald Trump. La cité grisonne sera bouclée. Elle sera accessible aux touristes ainsi qu’aux invités du Forum, a expliqué lundi le chef de la police cantonale, Walter Schlegel. Des forces de police des 26 cantons et du Liechtenstein ont été engagées, ainsi qu’environ 4400 membres de l’armée. Le coût de ce déploiement s’élève à 9,5 millions de francs. Tout intrus est susceptible d’être abattu, et l’ordre de tir relève de la compétence du Conseil fédéral. L’interdiction de l’espace aérien à proximité de Davos s’étend sur une cinquantaine de kilomètres (incluant des zones autrichienne et italienne), jusqu’à 6 kilomètres d’altitude.

Davos a rejeté des demandes de manifestation contre le WEF. À cause de la neige tombée en grande quantité, l’espace réduit ne le permet pas, a fait savoir la commune grisonne. À l’origine d’une telle requête, la Jeunesse socialiste suisse voit dans cette décision «un affront à l’encontre des droits démocratiques de la population civile, et la soumission des autorités à l’élite dirigeante». Des organisations de gauche appellent ce mardi (18 h) à des actions décentralisées contre la venue du président Trump à Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel

et Zurich. ATS/G.SD