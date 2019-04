«Le retour des djihadistes est une patate chaude internationale»

Alors que la Suisse refuse le retour des djihadistes partis combattre en Syrie, le Canada l’accepte pour l’heure. Selon le brigadier général Gaston Côté, ancien commandant des forces spéciales canadiennes désormais vice-président du Groupe DA International, ces personnes représentent bel et bien une menace pour son pays. L’ancien militaire redoute que l’inaction des instances internationales et la difficulté à établir la culpabilité des criminels n’ouvrent la voie à une impunité préjudiciable pour l’avenir.

Combien y a-t-il de djihadistes canadiens?

Nous avons identifié environ 150 personnes qui ont quitté le Canada pour faire le djihad en Syrie dans les rangs de l’État islamique. Ces personnes sont toutes fichées et identifiées. La plupart sont des binationaux qui réclament l’assistance consulaire pour être rapatriés. Cette utilisation de la nationalité canadienne comme bouclier est très dérangeante.

Que va-t-il se passer lorsqu’ils seront rentrés?

Nous sommes dans le flou artistique. Il y a plusieurs aspects. Outre ceux qui ont participé aux combats, il y a les femmes et les enfants. Le gouvernement va devoir prendre des décisions. Et sur le plan légal, les choses s’annoncent compliquées. Pour arracher des condamnations devant les tribunaux, il faut pouvoir prouver que la personne a participé à des exactions ou commis des crimes. Or nous ne savons rien de l’histoire des djihadistes canadiens qui vont rentrer. Les cas où l’on peut en reconnaître sur des vidéos en train de procéder à des décapitations à visage découvert sont rares. Dans la plupart des cas, l’identification est extrêmement difficile. C’est sûr que certains vont passer à travers les mailles. Mais peut-on pour autant accepter de laisser rentrer ces gens les yeux fermés? La question est posée à nos politiciens. Elle est gênante et leur réponse est floue parce qu’il aura des élections fédérales au mois d’octobre.

Craignez-vous que la justice soit impuissante?

C’est un défi pour le système judiciaire canadien. Nos juges ne sont pas préparés. Le Canada n’a pas la même expérience que la France ou la Grande-Bretagne en matière de terrorisme. Vu l’ampleur des atrocités commises, certains pourraient être poursuivis pour crime contre l’humanité. Mais encore faudrait-il que la Cour pénale internationale soit saisie. Et là, il y a une grosse interrogation sur ce qui va se passer. Le retour des djihadistes est une patate chaude internationale. Comment évaluer la dangerosité de ceux qui rentrent? Sont-ils capables de se réinsérer? Vont-ils devenir des agents dormants ou des recruteurs? Je ne suis pas optimiste car c’est une confrérie de personnes qui cherchent le combat. Ces gens ont vécu des expériences délirantes. Ils ont eu droit de vie et de mort sur les populations du califat. Et soudainement ils accepteraient de revenir à un petit rôle d’obscur citoyen? Je n’y crois pas.

Comment la population vit-elle ce retour annoncé?

Le Canada s’était fixé un objectif d’accueil de 45 000 réfugiés syriens. Mais au final, c’est beaucoup plus. Une partie de la population perçoit cela comme un déluge de migrants. La politique menée par les États-Unis n’a pas aidé. Nos services de l’immigration ont été débordés parce qu’il y a eu beaucoup d’entrées illégales le long de la frontière.

Vous évoquez l’inexpérience de vos institutions mais il y a pourtant eu des événements marquants, comme la fusillade au parlement d’Ottawa en 2014.

C’est vrai, le choc a été assez violent. Pendant longtemps, les Canadiens ont pensé que, parce que leur pays était loin des foyers terroristes, ils n’avaient rien à craindre. Il y a eu un début de prise de conscience mais je ne suis pas sûr qu’elle soit à la mesure de la menace.

