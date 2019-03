Le rapport Mueller, casse-tête politique pour les Démocrates

«Vous, les Démocrates, êtes une bande de perdants. Vous avez de nouveau perdu!» Ces propos criés par un passant ont perturbé dimanche la conférence de presse du représentant démocrate Jerrold Nadler, organisée dans les rues de New York peu après la publication des conclusions de l’enquête de Robert Mueller. Ils reflètent le dilemme auquel se retrouve confrontée l’opposition à Donald Trump au lendemain d’un rapport qui blanchit le président et son entourage des suspicions de complot avec la Russie lors de la présidentielle de 2016, mais n’exonère pas le locataire de la Maison-Blanche de la question d’obstruction à la justice.

Jerrold Nadler, un élu new-yorkais qui vient de lancer une enquête parlementaire sur l’administration Trump, a martelé le refus des Démocrates de se contenter des éléments du rapport paraphrasés par le ministre de la Justice, William Barr. Cette détermination affichée par l’opposition à Donald Trump ne masque guère sa difficile réalité politique post-Mueller: elle marche désormais sur des œufs.

Rapport de force inversé

Dans une Amérique profondément divisée entre les pro et les anti-Trump, la conclusion du procureur spécial sur l’absence d’un complot entre la campagne de Donald Trump et la Russie en 2016 a inversé le rapport de force à Washington. Le président et ses partisans crient victoire. Les Démocrates doivent désormais composer avec le risque d’être perçus par une majorité des Américains comme des parlementaires s’acharnant sur le président.

Le sénateur républicain Lindsey Graham, un allié de Donald Trump au Congrès, a mis en garde ses adversaires démocrates: «Poursuivez ce que vous pensez être important pour le public», a-t-il lancé lundi lors d’une conférence de presse en faisant référence à l’effort des Républicains pour tenter de destituer le président démocrate Bill Clinton en 1998 et 1999. «Mais si vous continuez après que Mueller a parlé, les gens vont penser que votre but est de faire tomber [le président]. […] Et vous allez probablement souffrir les mêmes conséquences que nous avons souffertes pour être allés trop loin.» Lors des élections législatives de 2000, les Républicains avaient perdu cinq sièges au Sénat.

«Une chose terrible»

En marge de sa rencontre avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou lundi à Washington, Donald Trump a affirmé que Robert Mueller, un homme qu’il n’avait cessé d’attaquer sur Twitter ces deux dernières années, avait agi honorablement. «C’était une chose terrible», a affirmé le président à propos de l’enquête dont il a fait l’objet. «Je suis content que cela soit terminé. Nous ne pouvons permettre que cela puisse arriver à nouveau à un autre président», a-t-il dit. Serait-il favorable à ce que son rapport soit rendu public? «Cela dépend du ministre de la Justice. Cela ne me poserait aucun problème», a-t-il lancé.

«Les Démocrates et les médias libéraux doivent des excuses au président et au peuple américain», a lancé de son côté la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders.

Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, et Chuck Schumer, le chef de la minorité démocrate au Sénat, ont demandé dimanche soir dans un communiqué de presse la publication du rapport Mueller dans sa totalité. Mais ils sont restés discrets lundi matin, abandonnant le terrain à Trump et à ses partisans. Dans leur communiqué, Nancy Pelosi et Chuck Schumer ont affirmé que la lettre de William Barr pour présenter les conclusions de Robert Mueller soulevait «autant de questions que de réponses». La prochaine manche de cette intense bataille politique pourrait désormais se dérouler le 9 avril. William Barr doit normalement témoigner ce jour-là devant la Chambre des représentants.

«Ce n’est que la fin du début des enquêtes sur Trump»

Claire Finkelstein est directrice du Centre sur l’éthique et l’État de droit à la Faculté de droit de l’Université de Pennsylvanie.

Comment interprétez-vous les conclusions du rapport Mueller telles qu’elles ont été paraphrasées par le ministre de la Justice, Bill Barr?

La chose la plus importante à retenir est que nous n’avons pas encore vu le rapport. Impossible donc de dire si Bill Barr a modifié certaines choses dans sa lettre. Nous devons donc voir le rapport avant de pouvoir nous prononcer sur la culpabilité ou pas de Donald Trump. Le fait que Robert Mueller n’ait pas inculpé d’autres membres du clan Trump montre qu’il n’avait pas d’éléments assez solides pour poursuivre la campagne de Donald Trump pour un éventuel complot russe. C’est une victoire pour Donald Trump. Mais la question d’obstruction de la justice n’est pas réglée. Robert Mueller a estimé que ce n’était pas de son ressort et Bill Barr a finalement décidé que Donald Trump ne s’était pas rendu coupable d’obstruction à la justice. Mais ce n’est pas ce que dit le rapport.

Est-il habituel qu’un procureur spécial termine son travail sans conclure s’il porte plainte ou pas contre la personne qui fait l’objet de son enquête?

Non, ce n’est pas normal, car c’est justement au procureur spécial de prendre cette décision. C’est incroyable. Il est probable que Robert Mueller ait décidé de présenter les faits et ait voulu laisser cette décision au Congrès et non pas à Bill Barr, parce qu’il savait que celui-ci avait déjà affirmé avant de prendre la direction du Département de la justice qu’un président en exercice ne pouvait pas être poursuivi. S’il existe une possibilité que le président ait fait obstruction à la justice, on ne peut pas simplement accepter la conclusion du rapport selon laquelle il n’y a pas eu de complot entre l’entourage du président et la Russie.

Bill Barr justifie sa décision de ne pas poursuivre le président pour obstruction à la justice en s’appuyant sur la conclusion de Robert Mueller sur l’absence de complot entre le clan Trump et les Russes.

La logique de Bill Barr est fausse. On ne peut pas complètement avoir confiance dans les conclusions du rapport tant qu’il subsiste un doute sur une potentielle obstruction à la justice de la part du président des États-Unis. Et ce que je lis dans la lettre de Bill Barr, c’est que cette possibilité existe.

Le fait que Bill Barr ait mentionné dans sa lettre que Robert Mueller ne disculpait pas Donald Trump sur la question d’une potentielle obstruction à la justice, vous fait-il penser que ce rapport contient des éléments incriminant Donald Trump?

Oui et ces éléments sont relativement forts sinon il ne le dirait pas de cette manière. Je pense que ça finira par sortir.

Est-ce que la question d’une potentielle collusion entre le clan Trump et la Russie en 2016, est définitivement révolue avec la publication des conclusions par apport Mueller?

Je ne pense pas, parce qu’il y a de nombreuses autres enquêtes ouvertes visant Donald Trump notamment à New York et au Congrès. Il faut se rappeler que presque tout ce que Donald Trump et sa famille ont fait, tombe sous la juridiction des autorités new-yorkaises. Beaucoup se disent que la conclusion de l’enquête Mueller n’est que la fin du début des enquêtes sur Trump.

