Le président Ortega écarte toute démission

Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, a refusé lundi de démissionner, comme l'exigent des manifestants depuis plus de trois mois, assurant au contraire dans une interview à une chaîne américaine qu'il irait jusqu'au bout de son mandat.

Nicaraguan President Daniel Ortega on calls for early elections: To move up the elections would create instability, insecurity and make things worse. #SpecialReport pic.twitter.com/VCbWRyPrVO