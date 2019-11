Le grimpeur Brad Gobright se tue dans une chute

Le grimpeur américain Brad Gobright s'est tué mercredi après une chute d'environ 300 mètres alors qu'il descendait en rappel une face d'escalade connue sous le nom de «Sentier lumineux», dans le nord-est du Mexique, selon les autorités locales jeudi.

Brad Gobright, 26, from Phoenix, Arizona, arguably the most accomplished free solo climber in the world other than Alex Honnold, died today, Wednesday, November 27, in an accident in El Potrero Chico, Mexico.https://t.co/6GoqN1S7IG