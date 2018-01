Le couple Turpin obligeait ses enfants à mémoriser la Bible

Privé de nourriture et de soins, les treize frères et sœurs torturés par leurs parents retrouvés enfermés dans la maison familiale de Perris, en Californie, ont vécu l’enfer pendant au moins sept ans. David et Louise Turpin, 57 et 49 ans, arrêtés lundi soir et inculpés pour torture et séquestration, ont plaidé non coupable ce jeudi.

«Ce qui a commencé comme de la négligence s’est achevé par ces maltraitances brutales», a déclaré jeudi Mike Hestrin, procureur du comté de Riverside, en Californie. Il a ensuite détaillé les chefs d’accusation visant le couple et portant sur des faits présumés survenus depuis 2010.

Douze de leurs treize enfants, dont sept ont plus de 18 ans, ont subi «de grave s maltraitances émotionnelles et physiques et un comportement pervers», a estimé le procureur. La benjamine, une fillette de 2 ans aurait été relativement épargnée, a-t-il précisé. S’ils sont reconnus coupables, les parents encourent jusqu’à 94 ans de réclusion.

À son arrivée dans cette maison de banlieue américaine située à une centaine de kilomètres de Los Angeles, la police a découvert trois enfants enchaînés à leur lit avec des cadenas. D’après l’état des lieux, a indiqué le procureur, les enfants n’étaient «souvent pas libérés de leurs chaînes pour pouvoir aller aux toilettes». Et lorsqu’ils n’étaient pas enchaînés, ils étaient entravés dans différentes chambres et n’étaient pas autorisés à jouer.

Selon le magistrat, ces maltraitances ont «commencé comme une punition» mais «ont empiré avec le temps» lorsque la famille habitait au Texas, et après son arrivée en Californie à Murietta en 2010 puis Perris en 2014. Outre les chaînes, les punitions comportaient aussi coups et strangulations. Les enfants étaient «très peu nourris et en fonction d’un planning», n’avaient pas droit à plus d’une douche par an, n’ont pas vu de dentiste ni de médecin depuis «au moins quatre ans». Plusieurs souffrent de «déficiences cognitives» et de lésions nerveuses dues à la malnutrition.

Très croyants et adeptes du pentecôtisme, un mouvement évangélique très répandu aux États-Unis, David et Louise Turpin qui avaient décidé de scolariser eux-mêmes leurs enfants les obligeaient à mémoriser de longs passages de la Bible, ont confié sur ABC News les grands-parents paternels.

Les treize frères et sœurs, tous hospitalisés aujourd’hui, préparaient un plan d’évasion «depuis plus de deux ans» a encore indiqué Mike Hestrin faisant référence aux faits consignés dans des journaux intimes, seule liberté accordée aux enfants. Autant d’éléments qui serviront de «preuves évidentes de ce qui s’est passé» dans cette maison de l’horreur.

