Le cannabis rend Wall Street euphorique

Les courtiers de Wall Street ont accueilli avec entrain l'arrivée cette semaine sur le marché officiel du Nasdaq de la première entreprise uniquement spécialisée dans le cannabis, la Canadienne Cronos, faisant bondir mercredi son titre de 20%.

Le titre de la société, qui cultive et distribue du cannabis thérapeutique et récréatif sur quatre continents, pouvait déjà être échangé à la Bourse de Toronto ainsi que de gré à gré à New York sous la forme d'American Depositary Receipts (ADR), des certificats permettant à une entreprise étrangère d'être négociée aux Etats-Unis sans avoir à se plier aux lourdes exigences réglementaires du pays.

Mais l'entreprise est autorisée depuis mardi à coter son action sur la plateforme officielle du Nasdaq, la Bourse électronique qui surplombe Times Square à New York, au même titre qu'Apple ou Amazon. Cela implique qu'elle répond désormais à toutes les exigences du gendarme américain des marchés financiers, la SEC. Cette évolution a été qualifiée par le PDG de Cronos, Mike Gorenstein, «d'étape majeure pour l'entreprise».

«Nous pensons que cela va permettre d'augmenter la valeur à long terme pour les actionnaires en améliorant la visibilité, la liquidité et l'attrait pour les investisseurs institutionnels», a-t-il noté dans un communiqué diffusé lundi.

Plus 20%

Cronos a cédé près de 2% le jour de son arrivée sur le Nasdaq mais a bondi de 20,34% mercredi. Cette arrivée en fanfare à la Bourse de New York répond à l'explosion du marché du cannabis dans le monde.

L'Uruguay est devenu en décembre 2013 le premier pays au monde à légaliser la production la production, la distribution et la consommation du cannabis. Aux Etats-Unis, même si la drogue douce est encore interdite au niveau fédéral, plusieurs Etats ont autorisé sa commercialisation.

Plusieurs pays ont aussi légalisé le cannabis à usage thérapeutique. Au Canada, l'usage récréatif deviendra légal le 1er juillet 2018.

Les investisseurs nord-américains misant sur le potentiel commercial du cannabis peuvent aussi investir dans d'autres entreprises spécialisées sur le marché de gré à gré comme Aphria, Canopy Growth Corp ou Aurora Cannabis, dont les actions sont aussi échangées à la Bourse de Toronto.

Il leur est aussi possible de parier sur des entreprises ayant un pied dans le secteur de cette drogue douce, comme le distributeur américain de boissons alcoolisées Constellation Brands qui a récemment pris une participation au capital de Canopy Growth. (afp/nxp)