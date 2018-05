La volte-face de Trump fait craindre un nouveau duel avec Kim

La décision peut paraître intempestive, mais elle a été communiquée de façon très protocolaire. En lieu et place d’un tweet, la Maison-Blanche a publié jeudi une lettre adressée par Donald Trump à Kim Jong-un. Le président américain y décrit son intention d’annuler le sommet prévu avec le dirigeant nord-coréen le 12 juin à Singapour «au vu de l’énorme colère et de l’hostilité ouverte» contenues dans les récentes déclarations de Pyongyang. Et Donald Trump prévient: «Vous parlez de vos capacités nucléaires, mais les nôtres sont si massives et puissantes que je prie Dieu qu’elles ne soient jamais employées.» Si la messe semble dite, ce n’est peut-être que temporaire.

Lire l'éditorial: Le poker selon Donald Trump

Cette rencontre, dont l’annonce avait suscité un étonnement planétaire, semblait compromise depuis plusieurs semaines. Premier accroc à la fin d’avril, lorsque John Bolton, conseiller à la Sécurité nationale du président des États-Unis, a évoqué le cas de la Libye comme un modèle à suivre pour la Corée du Nord. Muammar Kadhafi avait certes accepté d’abandonner son programme d’armes de destruction massive dans les années 2000, mais sa mort en 2011 conférait un goût amer à la comparaison. «C’est le pire exemple qu’on puisse citer aux Nord-Coréens parce qu’il implique l’idée, à terme, d’un changement de régime», explique le politologue américano-suisse Daniel Warner.

Après une première réplique du régime communiste menaçant d’annuler le sommet, les déclarations, lundi, de Mike Pence ont suscité sa fureur. Le vice-président américain insistait, cette fois explicitement, sur le risque pour l’élite nord-coréenne de connaître le même sort que le colonel Kadhafi si aucun accord n’était conclu, une remarque «idiote et stupide», selon Cheo Son Hui, la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères.

Dénucléarisation

Pourtant, au-delà des invectives planait l’ombre d’un différend fondamental: que signifie «dénucléariser» la péninsule coréenne? Les États-Unis exigeaient initialement l’abandon complet et immédiat par Pyongyang de ses armes atomiques. Celui-ci préférait l’hypothèse d’un amoindrissement graduel de son arsenal. «Dans la tête de Kim Jong-un, toute dénucléarisation doit être réciproque entre la Corée du Nord et sa voisine du sud. Séoul aurait dû renoncer au parapluie nucléaire américain et les États-Unis s’engager à travers un pacte de non-agression», détaille Juliette Morillot, historienne et coauteure de l’ouvrage «Le monde selon Kim Jong-un, guerre ou paix?» (Éd. Robert Laffont).

Un processus long, trop long peut-être au goût du président américain. «Certains élus républicains lui prédisaient déjà le Prix Nobel de la paix. Mais lorsqu’il a compris que cette dénucléarisation ne se ferait que petit à petit, il a senti que le succès immédiat ne serait pas au rendez-vous», poursuit Daniel Warner. «C’est un aveu d’échec monumental pour Donald Trump», souligne Juliette Morillot. «Celui qui a pris l’initiative diplomatique depuis le début de l’année, c’est Kim Jong-un, et il s’en sort pour l’instant la tête haute. La propagande nord-coréenne pourra recycler la volte-face américaine au centuple en expliquant que Pyongyang a tout fait pour prouver sa bonne volonté.» Constat d’ailleurs renforcé par l’annonce, quelques heures avant le retrait américain, de la destruction du site d’essais nucléaires de Punggye-ri.

Une nouvelle rencontre?

Donald Trump a toutefois laissé la porte entrouverte à une nouvelle rencontre, écrivant à Kim Jong-un: «Si vous changez d’avis, n’hésitez pas à m’appeler ou à m’écrire.» Pour Juliette Morillot, l’avenir immédiat pourrait voir le début d’un nouveau cycle de tensions entre les deux pays, «mais les Nord-Coréens ne voudront pas être les premiers à rompre le dialogue». La balle serait donc dans le camp de Washington. «Et avec Donald Trump, rien n’est jamais fini», prévient le politologue Daniel Warner. «Il bluffe en permanence sans que personne, pas même lui, ne sache ce qui peut en sortir.»

Guterres appelle chacun à «garder des nerfs d’acier»

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. REUTERS

L’annonce de l’annulation de la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un est tombée quelques minutes avant qu’Antonio Guterres ne s’exprime, jeudi, devant les étudiants de l’Université de Genève pour y présenter, en avant-première, son Agenda pour le désarmement. Le secrétaire général de l’ONU, qui avait prévu de commencer son intervention en saluant la rencontre prochaine entre le président américain et le leader nord-coréen, pour en souligner le caractère encourageant, a dû revoir le texte de son intervention juste avant de monter à la tribune. «L’annulation du sommet de Singapour m’inquiète profondément», a lâché Antonio Guterres avant d’exhorter les parties «à poursuivre le dialogue de manière à trouver une voie pour la dénucléarisation de la péninsule». «Je demande aux deux parties de garder des nerfs d’acier», a-t-il ajouté lors du rapide point presse qui a suivi son intervention à l’Université de Genève.

Malgré l’annonce américaine, le secrétaire général de l’ONU a déroulé sa feuille de route devant cinq cents étudiants. Un programme ambitieux qui vise à trouver des accords de désarmement «au-delà des seules armes nucléaires et de destruction massive», parce qu’il en va «de l’avenir de l’humanité». Antonio Guterres estime que la prolifération des armes légères mais aussi l’apparition d’armes autonomes constituent de nouvelles menaces. Mais quid de ce plan sans un soutien des États-Unis? Le successeur de Ban Ki-moon manœuvre pour remettre l’ONU au centre du jeu, en encourageant notamment Donald Trump et Vladimir Poutine à prendre modèle, sans les nommer, sur Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, en relançant les négociations Start sur les armes stratégiques par exemple. Le contexte ne semble pourtant pas s’y prêter. L’annulation du sommet de Singapour comme le retrait américain de l’accord sur le nucléaire iranien font souffler des vents contraires. «C’est justement parce que la situation est difficile qu’il est important de remettre le désarmement à l’agenda», explique Antonio Guterres, qui a conscience de n’avoir qu’une emprise très limitée sur les événements. «Ce que je peux faire, c’est aider les États à se parler et à retrouver la confiance», résume-t-il. Sa nomination à la tête des Nations Unies avait suscité beaucoup d’espoir. Aujourd’hui, le Portugais s’emploie à donner du sens à son mandat. Habile diplomate, l’homme sait aussi taper du poing sur la table. Ce qu’il a fait jeudi en évoquant la crise syrienne et l’emploi d’armes chimiques dans au moins quatorze cas. «C’est un échec cuisant de la communauté internationale de ne pas avoir été capable de faire respecter quelque chose qui est interdit», a grondé le secrétaire général de l’ONU, qui constate que «le Conseil de sécurité n’a pas assumé ses responsabilités». L’impunité lui semble être un encouragement à continuer à violer le droit international. Un recul qu’il n’accepte pas. Aujourd’hui, le renforcement des normes et des conventions contre les armes chimiques et biologiques est l’une de ses priorités. Dans ce contexte très particulier où sa voix a du mal à porter, le secrétaire général de l’ONU a lancé, depuis Genève, un appel «à la jeunesse, à la société civile et aux réseaux sociaux» pour qu’ils mettent la pression sur les États afin que ses propositions ne restent pas lettre morte. Alain Jourdan

(TDG)