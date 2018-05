«La politique étrangère de Trump n’est pas folle»

Ivanka Trump qui rayonne lors de l’inauguration de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem pendant que Gaza flambe. La fille du président a offert ce contraste saisissant au monde lundi. Et, au fil de la semaine, son père ne s’est pas contenté de la crise déclenchée au Proche-Orient par le déménagement de la représentation américaine. Dans le dossier nord-coréen, il a tenté de sauver le sommet du 12 juin avec un Kim Jong-un menaçant soudain de lui faire faux bond. Donald Trump lui a simultanément promis la «richesse» s’il négociait avec lui ou… l’anéantissement. Quant à l’Iran, plus de deux semaines après que le locataire de la Maison-Blanche a déchiré l’accord nucléaire, ses diplomates au Département d’État s’escriment toujours à définir une nouvelle stratégie qui doit être présentée ce lundi.

Palestine, Corée du Nord, Iran: l’entourage du président ne cesse de décrire une vision réfléchie et cohérente. Cette image laisse songeur Nicholas Burns, ancien numéro 3 du Département d’État sous George W. Bush. «Je ne pense pas que la politique étrangère de Donald Trump suive une logique quelconque», analyse-t-il dans une interview au «Matin Dimanche». «Il est constamment dans l’émotion et la réaction, il ne fait pas grand cas de nos alliances et est complètement opposé aux traités de libre-échange qui sont la colonne vertébrale de nos relations commerciales depuis des décennies. Il s’oppose à l’accueil de réfugiés et d’immigrés et ne s’engage pas pour la défense de la démocratie comme l’ont fait tous ses prédécesseurs.»

La diplomatie à coups de pied

Pourtant, ce diplomate de haut vol devenu professeur à l’Université Harvard rejette la théorie de la folie de Donald Trump. «Je ne suis pas du tout d’accord avec lui, mais je ne dirais pas que sa politique étrangère soit folle, poursuit-il. Il incarne l’isolationnisme.» Le portrait de l’action internationale du président dressé par Nicholas Burns se rapproche de l’image employée cette semaine par T.A. Frank dans le magazine «Vanity Fair». «Parfois, on peut faire remarcher son lave-vaisselle en lui donnant un coup de pied, écrit le journaliste. Mais, en règle générale, ça ne fonctionne pas, surtout quand le lave-vaisselle s’appelle Iran et Corée du Nord.»

Quels sont donc les ressorts du processus de décision chez Donald Trump? Pour l’ancien sous-secrétaire d’État, il y a avant tout sa vision absolutiste de l’exercice du pouvoir, sa conviction d’être capable de conclure des accords qui ne bénéficieraient qu’aux seuls États-Unis et sa détermination farouche à défaire tout ce qu’a accompli Barack Obama. À cela s’ajoute son obsession d’apparaître victorieux à tout prix, quitte par exemple à offrir à la Corée du Nord un accord ressemblant à celui qu’il vient de déchirer avec l’Iran (une aide économique en échange de concessions sur le nucléaire). «Je pense que Donald Trump s’est bien débrouillé sur la Corée du Nord pour obtenir l’organisation du sommet du 12 juin, concède Nicholas Burns. Le problème, c’est qu’il est impossible de faire confiance à Kim Jong-un.»

Le poids des évangéliques

Le président des États-Unis est aussi obnubilé par sa popularité auprès de sa base, soit le tiers de l’électorat qui lui voue une fidélité jusqu’ici sans limites. Sa décision de transférer l’ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem et d’abandonner tout rôle de médiateur dans le conflit israélo-palestinien s’inscrit dans ce contexte. «Donald Trump transforme donc notre politique étrangère parce que c’est dans ses intérêts propres, explique Nicholas Burns. Il a abandonné 70 ans de pratique américaine sur la question du statut de Jérusalem mais n’a rien reçu en retour de Benyamin Netanyahou (ndlr: le premier ministre israélien). C’est une tactique de négociation terrible. Je pense qu’il l’a fait simplement en pensant que cela plairait à ses partisans dans les milieux évangéliques.» Le courant évangélique, puissante frange de la droite religieuse américaine représentée au sein de l’administration par le vice-président Mike Pence, est très proche de la droite israélienne. Il croit en la fin du monde et en la création d’un royaume divin sur terre. Pour lui, le retour des Juifs en Palestine et la création de l’État d’Israël sont des éléments-clés pour permettre l’avènement de la prophétie biblique.

Bien loin de partager de telles espérances, Nicholas Burns s’inquiète de l’absence de «plans B» pour la diplomatie américaine sur les différents dossiers chauds du moment. «Donald Trump démantèle les traités multilatéraux mais n’offre pas d’alternative, conclut-il. Le président affaiblit le rôle de notre pays dans le monde au lieu de le renforcer.» (TDG)