La pauvreté, bombe à retardement pour le prochain président de Colombie

Plus d’un Colombien sur quatre vit dans la pauvreté. Telle est la bombe à retardement que le prochain président devra désamorcer. Une chose est sûre: des deux candidats présidentiels désignés ce dimanche, celui qui décrochera la victoire lors du second tour de l’élection, le 17 juin, aura fort à faire pour ne pas laisser la situation dégénérer et le pays s’enfoncer à nouveau dans la violence. Voyez plutôt.

La Colombie est la quatrième économie d’Amérique latine, mais c’est aussi l’un des pays les plus inégalitaires du monde, avec Haïti et le Honduras, selon la Banque mondiale et l’ONU. Même si la pauvreté en revenus a remarquablement diminué sous la présidence de Juan Manuel Santos, passant de 37,2% de la population en 2010 à 26,9% en 2017, il reste tout de même encore 13 millions de personnes vivant sous ce seuil, sur près de 50 millions d’habitants.

Parmi eux figurent une grande partie des huit millions de personnes déplacées par la violence au cours des cinquante-deux années de guerre. Par milliers, des paysans sans terre ont été poussés vers les villes, générant des «cercles de misère», des bidonvilles dans les banlieues de Bogotá et d’ailleurs, explique Jorge Restrepo, de l’Université pontificale Javeriana, dans l’étude «Conflit et pauvreté en Colombie».

Certes, le conflit armé avec la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) – lequel faisait environ 3000 morts par an – a officiellement pris fin lors de la signature de l’accord de paix en 2016. Et le gouvernement Santos a lancé un ambitieux programme de restitution de terres. Cela dit, il ne prévoit pas de mesures spécifiques pour ceux restant en ville. Par ailleurs, la violence persiste dans certaines régions rurales, notamment aux frontières du Venezuela et de l’Equateur, où des groupes armés se disputent les anciens fiefs des FARC, des territoires clés pour le narcotrafic.

Parmi ces groupes figure par exemple l’Armée de libération nationale (ELN), dernière guérilla active actuellement en pourparlers de paix, mais aussi des gangs comme celui des Pelusos, reliquat de la rébellion maoïste de l’Armée populaire de libération (dissoute). La Colombie reste en effet le premier producteur mondial de feuilles de coca (avec 146 hectares de plantations) et aussi le plus grand producteur de cocaïne (866 tonnes en 2016), d’après les estimations de l’ONU. Selon les autorités, la drogue part facilement à travers le Venezuela vers l’Afrique et l’Europe. Une industrie terriblement lucrative.

Dans les zones rurales, les paysans sont encouragés par les autorités à remplacer ces cultures, par exemple par du café, dont la Colombie est le troisième producteur mondial. Mais faute d’infrastructures routières suffisantes, l’isolement des exploitations les rend difficilement rentables. C’est pour sortir de ce cercle vicieux que le président sortant, Juan Manuel Santos, s’est engagé à investir 37,4 milliards de dollars dans une vaste réforme rurale…

À tout cela vient s’ajouter l’arrivée massive de Vénézuéliens, qui fuient la crise politique, économique et humanitaire dans leur pays. Environ 762'000 ont migré en Colombie ces deux dernières années et 518'000 veulent y rester, selon les estimations du gouvernement de Bogotá. Désargentés et désespérés, certains d’entre eux sont enrôlés dans les groupes armés, assure à l’AFP l’analyste Jairo Delgado, ancien responsable des renseignements et général à la retraite.

Bref, en marge des villes pacifiées et dans les lointaines zones rurales, la fabrique de la violence et l’usine à pauvreté continuent de tourner à plein régime. Quel que soit le prochain président, le défi qui l’attend est gigantesque. (TDG)