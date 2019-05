«La demande américaine est inédite»

Le déplacement n'a été annoncé que tard mercredi soir. Officiellement, Berne voit avec la visite d'Ueli Maurer à la Maison-Blanche l'occasion de faire avancer le projet de traité de libre-échange avec les États-Unis. Mais pour le diplomate à la retraite François Nordmann, la crise entre Washington et Téhéran et le rôle d'intermédiaire de la Suisse sont prépondérants.

Êtes-vous surpris de voir Ueli Maurer reçu par Donald Trump?

La règle, c’est que les présidents suisses ne vont pas à la Maison-Blanche car ils n’ont rien à dire au président des États-Unis. Certes, Jean-Pascal Delamuraz ou René Felber avaient été reçus car ils représentaient respectivement l’Organisation pour la coopération et le développement économique et le Conseil de l’Europe. Ce qui est inédit cette fois-ci, c’est que les Américains sont demandeurs. Il sera question du Venezuela, peut-être de la Chine, où Ueli Maurer vient de se rendre. Mais la priorité évidente, c’est l’Iran.

Les tensions entre l’Iran et les États-Unis ont atteint un seuil critique.

Oui, et ces derniers veulent renouer le dialogue. La Suisse, avec son rôle d’intermédiaire, est bien placée pour ce faire. Le président iranien, Rohani, avait d’ailleurs effectué une visite l’an dernier à Berne. Donald Trump souhaite sans doute entendre l’analyse que la Suisse fait de la situation. Et à l’inverse, avoir accès au président américain permet à Berne de connaître sa version des événements et non celle de son entourage.

Vous pensez à son conseiller à la Sécurité nationale, John Bolton?

Oui, il fait partie de ceux qui font entendre des bruits de bottes face à Téhéran.

Pensez-vous que Donald Trump ne souhaite pas de guerre avec l’Iran?

Depuis que les Américains sont sortis il y a un an de l’accord sur le programme nucléaire iranien, leur position a toujours consisté à dire qu’ils étaient prêts à négocier un nouvel accord. Cette proposition a essuyé le refus des Iraniens car elle impliquerait des concessions beaucoup plus larges que la seule question du nucléaire (ndlr: notamment le programme balistique et la présence militaire de l’Iran au Moyen-Orient). La différence aujourd’hui, c’est que la situation économique de la République islamique s’est détériorée, et Washington cherche à lui tendre une nouvelle perche.

C’est le message que Berne devra transmettre à Téhéran?

C’est probable, et l’étape suivante permettra d’en apprendre davantage si Ueli Maurer, Ignazio Cassis ou un haut fonctionnaire se rend rapidement en Iran.

Berne affirme qu’il sera question de l’accord de libre-échange entre les deux pays. Y croyez-vous?

Nous ne sommes en tout cas pas au stade de la négociation concrète sur ce sujet. Mais cela représente une occasion en or d'évoquer la question en fin d'entretien. D'autant plus que Donald Trump a sans aucun doute une opinion favorable d'Ueli Maurer car les deux hommes entretiennent une certaine parenté idéologique.