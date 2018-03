La bataille contre les armes vire au combat économique

Le mouvement en faveur du contrôle des armes à feu aux États-Unis s’est trouvé des alliés inattendus mercredi. Dick’s Sporting Goods et Walmart, deux grandes enseignes américaines, ont réagi à la fusillade du collège de Parkland et annoncé qu’elles ne vendraient plus d’armes à feu aux jeunes de moins de 21 ans. Dick’s Sporting Goods, une chaîne de magasins de sport, a même annoncé qu’elle ne proposait plus de fusils d’assaut semi-automatiques à ses clients.

«Certains vont dire que l’interdiction de ventes d’armes aux moins de 21 ans ou l’interdiction des armes automatiques ne garantissent pas que des drames comme Parkland ne se reproduisent plus. Ils ont sans doute raison», a affirmé mercredi Ed Stack, le patron de Dick’s Sporting Goods. «Mais si une réforme devait être adoptée et si une seule vie pouvait être sauvée, cela vaudra le coup.»

Dick’s Sporting Goods avait vendu un fusil à pompe à Nikolas Cruz, le jeune auteur de la fusillade de Parkland qui a fait 17 morts le 14 février. «Ce n’était ni l’arme ni le type d’arme utilisé par le tireur, a reconnu Edward Stack. Mais cela aurait pu être le cas.»

La décision de Dick’s Sporting Goods et de Walmart a été saluée par les partisans du contrôle du port d’armes aux États-Unis. «C’est le moment où les chefs d’entreprise doivent décider s’ils veulent se retrouver du bon côté de l’histoire», a réagi Shannon Watts, la fondatrice du groupe Moms Demand Action. «Deux grands vendeurs d’armes ont annoncé de profonds changements de leur approche qui vont contribuer à rendre l’Amérique plus sûre. Ces victoires au niveau économique sont des preuves supplémentaires que le vent a tourné en faveur du contrôle des armes.»

Au lendemain de la fusillade de Parkland, les jeunes survivants de la tragédie ont relancé le mouvement en faveur d’un contrôle plus strict des armes, mais celui-ci semblait condamné à un nouvel échec dans un Congrès contrôlé par des élus républicains réticents à toute restriction du droit au port d’arme. Le fait que des grandes entreprises se joignent à la lutte pour faire plier la National Rifle Association (NRA), le puissant lobby pro-armes aux États-Unis, pourrait contribuer à changer la donne, même si les décisions de Walmart et de Dick’s Sporting Goods ont une portée limitée.

Une arme très populaire

Selon la firme Southwick Associates, une société qui analyse les ventes d’armes aux États-Unis, 12% des fusils d’assaut sont achetés dans les grandes enseignes comme Dick’s Sporting Good. De plus, la chaîne de magasins de sport avait déjà annoncé une décision similaire en 2012 après la fusillade dans l’école de Sandy Hook, mais avait recommencé à vendre des fusils d’assaut dès l’été 2013.

Dans des États-Unis où 42% des ménages possèdent des armes à feu, les fusils d’assaut restent populaires. En 2004, lorsque l’interdiction des ventes de fusils d’assaut avait été levée, 107 000 armes de ce genre avaient été produites outre-Atlantique. En 2015, ce nombre avait grimpé à 1,2 million selon la National Shooting Sports Foundation (NSSF), un groupe qui représente les producteurs d’armes.

L’annonce de Dick’s Sporting Good a néanmoins été saluée par une hausse de 2,2% de l’action à Wall Street mercredi. Ce résultat contraste avec le recul enregistré par les producteurs d’armes sur les marchés boursiers depuis la fusillade de Parkland. American Outdoor Brands, le producteur du fusil semi-automatique AR-15 utilisé par Nikolas Cruz le 14 février dernier, a chuté de 17,4%. Le cours de Sturm Ruger a reculé de 13,9%.

Plusieurs autres grands groupes américains ont décidé de jouer un rôle dans la lutte pour un contrôle plus strict des armes. Les compagnies aériennes Delta et United ont annoncé le week-end dernier leur volonté de ne plus proposer des tarifs préférentiels aux membres de la NRA. Les compagnies de location de voiture Avis, Hertz et Entreprise ont fait de même et une banque a annoncé qu’elle ne proposerait plus une carte de crédit réservée aux membres de la NRA.

Trump fait un geste

Lors d’une réunion sur les armes organisée mercredi à la Maison-Blanche, Donald Trump a soutenu la hausse de l’âge limite pour les ventes d’armes. Le président est en revanche resté prudent sur les fusils d’assaut, estimant que le problème ne résidait pas dans les magasins qui vendent ce genre d’armes, mais sur les «marchés noirs» où «quelqu’un vous donne une arme et vous leur donnez un peu d’argent».

