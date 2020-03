L’union démocrate autour de Joe Biden

Il aura fallu attendre deux minutes pour que la soirée électorale démocrate sourie à Joe Biden mardi. À 21h02, à peine les bureaux de vote avaient-ils fermé dans le Michigan que les médias américains annonçaient la victoire de Joe Biden dans cet État du Midwest. Un succès qui est loin d’être anodin pour l’ancien vice-président de Barack Obama. Lors de la primaire démocrate de 2016, Bernie Sanders avait remporté une victoire surprise face à Hillary Clinton dans le Michigan qui avait donné un grand bol d’air à sa campagne. Le Sénateur du Vermont avait d’ailleurs tout misé sur le Michigan ces derniers jours en sillonnant l’État aux côtés notamment de la superstar de sa campagne, la jeune représentante new-yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez.

La victoire de Joe Biden dans le Michigan confirme son fulgurant comeback politique et le rassemblement démocrate éclair autour de sa candidature. Joe Biden a aussi facilement remporté le Mississippi et surtout le Missouri, un État du Midwest que Bernie Sanders avait perdu de 0,2% face à Hillary Clinton en 2016. Comme lors du Super Tuesday mardi dernier, l’ancien vice-président de Barack Obama a a été massivement plébiscité par les électeurs noirs. Mais il aussi dominé Bernie Sanders auprès des femmes, des Blancs avec une formation universitaire, des classes moyennes vivant dans les banlieues traditionnellement modérées et auprès des électeurs du troisième âge. Bernie Sanders a en revanche continué à dominer Joe Biden chez les jeunes.

Donald Trump redoute clairement Joe Biden. Le président des États-Unis avait été mis en accusation par la Chambre des représentants à la fin de l’année dernière pour avoir demandé à l’Ukraine de l’aider à salir l’ancien vice-président de Barack Obama. Quelques heures avant la fermeture des bureaux de vote dans le Michigan mardi soir, Donald Trump a publié un tweet qui sentait la peur. «Si vous aimez les automobiles, comment pouvez-vous voter pour un démocrate qui veulent tous (sic) se débarrasser des voitures aussi vite que possible, spécialement si elles marchent à l’essence», a-t-il affirmé en faisant une référence implicite au Green New Deal, un programme environnemental promu par l’aile progressiste du parti démocrate. «Rappelez-vous aussi, pas plus d’une voiture par famille . Moi, en comparaison, je fais construire des nouvelles usines dans tout le Michigan, un plus!»

Donald Trump n’a pas précisé de quelles usines il parlait. Le président des États-Unis tente aussi de réécrire l’histoire à chaque fois que l’opportunité s’offre à lui. Mardi, il s’est efforcé de faire oublier aux électeurs que Barack Obama et son vice-président Joe Biden avaient sauvé l’industrie automobile en 2008 avec les fonds du gouvernement américain.

Le coronavirus ébranle aussi Donald Trump et le force à se réfugier dans l’auto-compliment face aux critiques dont sa gestion de la crise fait l’objet. Les images du président coiffé de sa casquette rouge de campagne vendredi dernier lors de sa visite au centre des autorités sanitaires qui luttent contre le coronavirus, l’ont sérieusement ébranlé. Tout comme ses propos débridés ce jour-là.

Alors qu’il était flanqué de médecins présents pour parler du coronavirus, Donald Trump avait enchaîné les digressions sur l’audience de la chaîne Fox News, sur la foule de ses meetings électoraux et sur sa volonté affichée d’empêcher un bateau de croisière d’accoster en Californie en raison des cas de coronavirus à son bord. Sans oublier les superlatifs de rigueur sur son oncle qu’il avait qualifié de «super génie» et sur lui-même: «J’aime bien ce sujet (ndlr: la médecine), je le comprends vraiment bien», avait-il assuré. «Chacun de ces médecins m’a dit: «Comment savez-vous autant de choses sur ce sujet?» Peut-être que j’ai un don naturel.»

En campagne, Joe Biden s’efforce de projeter une image d’homme d’État qui tranche avec celle de Donald Trump. «Je pense qu’il n’y a aucune confiance en le président (ndlr: Trump) ni en ce qu’il dit ou fait», a-t-il affirmé lundi soir sur MSNBC. «Il récupère tout ce qu’il pense être un bénéfice politique et il fait imploser le processus. Mais il y a beaucoup de victimes innocentes. J’aimerais juste qu’il se taise.»

Mardi, Joe Biden a réagi à sa bonne soirée électorale depuis son QG de campagne à Philadelphie après avoir annulé un meeting à Cleveland (Ohio) en raison du coronavirus. Il a notamment estimé que l’épidémie mettait à l’épreuve à la capacité du président des États-Unis à assumer son rôle et a annoncé qu’il s’adresserait jeudi aux Américains pour leur expliquer ce que leur gouvernement «devrait faire face au virus».

Alors que les résultats des primaires dans 3 États de l’ouest des États-Unis devaient encore tomber dans la nuit de mardi à mercredi, l’ancien vice-président de Barack Obama a tendu la main à Bernie Sanders et à ses supporters. ll les a remerciés pour leur «énergie sans limite» et leur a assuré que leurs campagnes respectives avaient un «but en commun», celui de battre Donald Trump lors de la présidentielle de novembre. «Ce soir, nous avons fait un pas de plus pour ramener la décence, la dignité et l’honneur à la Maison Blanche», a-t-il déclaré.

Bernie Sanders n’a pas pris la parole mardi soir après avoir lui aussi annulé un meeting à Cleveland. Ce silence en dit long sur les résultats décevants pour le Sénateur du Vermont au moment d’aborder mardi prochain une autre série de primaires très importantes en Floride, dans l’Illinois, l’Ohio et l’Arizona.