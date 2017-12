L'organisateur de Miss America suspendu

Le PDG de l'association qui organise le concours de Miss America a été suspendu vendredi, accusé d'avoir écrit des messages dégradants et à caractère sexuel sur certains lauréates.

Le site d'information Huffington Post avait révélé jeudi que Sam Haskell, PDG de la Miss America Organization, avait envoyé plusieurs courriers électroniques visant notamment Mallory Hagan, lauréate en 2013, dans lesquels il se moquait de sa prise de poids et critiquait sa vie sexuelle, affirmant qu'elle était une femme facile.

Se disant «profondément perturbées et attristées» par le contenu des messages, 49 anciennes Miss America, dont la lauréate 2017 Savvy Shields, ont envoyé vendredi une lettre à l'organisation pour demander la démission immédiate de Sam Haskell.

Elles ont également réclamé le départ du numéro deux Josh Randle, accusé par le Huffington Post d'avoir participé aux échanges avec Sam Haskell, mais aussi de la présidente du conseil d'administration Lynn Weidner et de l'administratrice Tammy Haddad, qui auraient fermé les yeux, selon le site.

En début de soirée, les organisateurs de Miss America ont indiqué sur leur compte Twitter que le conseil d'administration avait décidé de suspendre Sam Haskell, dans l'attente des conclusions d'une enquête interne.

«Malhonnête, trompeur et abject»

Dans un message publié vendredi sur Twitter par le journaliste du Huffington Post à l'origine des révélations, Sam Haskell a affirmé que ce qui avait été publié était «malhonnête, trompeur et abject». Il a reconnu avoir fait une «erreur», précisant qu'il avait mal réagi après une série d'attaques de deux anciennes miss, même si ce n'était pas «une excuse».

«Il vous a fallu 24 heures pour trouver cette excuse pitoyable selon laquelle il s'agirait de mensonges», a tweeté, en réaction, Mallory Hagan.

So it took you 24 hours to come up with this sorry excuse of a lie?



Maybe if you had an interview coach it wouldn’t have been so difficult. ??????????? https://t.co/cvLdWIr6sG