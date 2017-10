L'homme au caleçon piégé se dit maltraité

Somalie Le bilan du pire attentat qu'ait connu la Somalie, continue de s'alourdir: 358 morts, 228 blessés et 56 disparus. Plus...

Attentat en Somalie La Somalie a été frappée samedi par le plus terrible attentat qu'a connu le pays. Le bilan provisoire fait état d'au moins 276 morts et 300 blessés. Plus...