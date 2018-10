L’extrême droite arrive en tête de l'élection au Brésil

L’extrême droite vient de gagner très nettement les élections générales de ce dimanche au Brésil. À la présidence d’abord, avec un score de 46,1% pour Jair Bolsonaro, un résultat bien supérieur aux estimations qui lui donnaient 40% des voix la veille de l’élection. Au Congrès ensuite, où les candidats appuyés par Bolsonaro ont quasiment tout raflé. Et dans les États enfin où plusieurs de ses candidats sont bien placés pour le deuxième tour des élections pour les postes de Gouverneurs. Le candidat d’extrême droite a gagné dans 17 États du sud et du centre du Brésil et Fernando Haddad du Parti des Travailleurs (PT) dans 9 États, tous au nord-est du Brésil, qui reste encore aujourd’hui un bastion de votes pour la gauche.

Le pays est clairement divisé entre un sud qui vote à plus de 60% pour Bolsonaro, un centre qui lui apporte près de 50% des voix et un nord où c’est le PT qui le devance. Mais Bolsonaro l’emporte dans les trois plus grands collèges électoraux du Brésil: Sao Paulo, Rio de Janeiro et Minas Gerais. C’est à Rio de Janeiro que la vague Bolsonaro est la plus forte: son parti, le Parti Social Libéral (PSL), gagne les deux postes au Sénat, 12 députés fédéraux et son candidat au poste de Gouverneur est largement en tête avec 41% des voix contre 19% pour son premier opposant.

Le PSL aura le deuxième plus important groupe à la Chambre des députés avec 51 députés. À titre de comparaison, le PSL n’avait réussi à élire qu’un seul député en 2014 et aucun sénateur; il en a désormais quatre. Le Congrès ne sera que partiellement renouvelé car le PT garde le groupe parlementaire le plus important avec 57 députés élus (contre 70 dans le Congrès précédent).

La droite classique perdante

Les deux partis qui ont perdu le plus de votes sont le MDB du président Michel Temer et la droite classique, le PSDB. Ces deux partis perdent un tiers de leurs sièges et réalisent les pires scores de leur Histoire à la présidence: 5% des voix pour le gouverneur Geraldo Alckmin (PSDB) et 1,2% des votes pour Henrique Meirelles (MDB). «C’est une défaite impressionnante des grands partis traditionnels, la droite bien sûr mais aussi le PT qui réalise son pire score à la présidence depuis 1994. Le centre semble avoir disparu avec cette élection: le candidat du gouvernement comme l’écologiste Marina Silva n’ont obtenu que 1% des votes. Par contre, Jair Bolsonaro sans parti politique, sans temps de propagande à la télévision, a récupéré toutes ces voix», analyse le politologue Mauricio Santoro de l’Université d’Etat de Rio de Janeiro.

Cette disparition du centre-droit rend toujours plus improbable une victoire du PT le 28 octobre prochain. Pour gagner, Fernando Haddad devra convaincre des électeurs de Bolsonaro. Dans sa première allocution après les résultats, Haddad a promis d’aller sur le terrain de l’extrême droite, notamment sur les questions d’insécurité et de la famille, des thèmes chers à Bolsonaro. «Nous allons affronter ce débat avec une unique arme, l’argument», a ainsi dit le candidat. Faut il encore que le débat ait effectivement lieu…pour l’instant les deux candidats n’ont encore jamais débattus entre eux.

Campagne polarisée et agressive

Haddad, officialisé candidat que le 10 septembre dernier, a participé à son premier débat quand Jair Bolsonaro était déjà sur un lit d’hôpital suite à une agression au couteau le 6 septembre. Et depuis sa sortie de l’hôpital début octobre, Bolsonaro a invoqué des «raisons médicales» pour ne pas s’y rendre. Il a d’ailleurs montré des signes dimanche soir de ne pas vouloir changer d’attitude. Alors que toute la presse l’attendait, il ne s’est pas présenté mais a fait une déclaration sur les réseaux sociaux. Et il a répété qu’il ne pouvait pas parler plus de vingt-cinq minutes. Les éditorialistes de tout bord ont eux insisté sur l’importance du débat: «On ne connaît aucune proposition concrète de Bolsonaro en économie. Tout est très vague dans son programme», ont par exemple rappelé les deux économistes invités sur le plateau de la TV Band.

Même son de cloche pour le journal La Folha de Sao Paulo où les analystes attendent que les deux visions opposées portées par les candidats puissent se confronter pour permettre à l’électeur de choisir. Les trois semaines de campagne qui s’annoncent seront pour Mauricio Santoro, «les plus polarisées, agressives et tendues de l’Histoire politique brésilienne de tous les temps. On n’a jamais eu un tel niveau de haine et de polarisation.»

Les violences ont en effet augmenté ces derniers jours tant sur les réseaux sociaux que dans la rue. Les deux candidats font face au même problème: ils ont un taux de réjection très élevé avec un pic pour Bolsonaro dans le public féminin. Bolsonaro va donc tenter d’adoucir son image, quand Haddad doit au contraire la durcir pour convaincre les électeurs de droite. Quelle que soit à présent l’issue de l’élection, on sait déjà que le prochain président brésilien va gagner avec la moitié du pays contre lui. Et que tous les gestes possibles pour la réconciliation seront vains. (TDG)