L’ex-No 2 de la campagne de Trump plaide coupable

Rick Gates, bras droit de Paul Manafort et ancien No 2 de la campagne de Donald Trump en 2016, a plaidé coupable vendredi dans le cadre de l’enquête menée par Robert Mueller sur l’ingérence russe dans la présidentielle américaine. Il a reconnu avoir menti aux enquêteurs au début du mois et a admis avoir participé au complot financier contre les États-Unis pour lequel il était poursuivi avec Paul Manafort, ancien chef de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016.

Ces chefs d’accusation n’ont techniquement rien à voir avec les efforts du Kremlin pour influencer le résultat des élections de 2016, mais ils ont probablement incité Rick Gates à accepter de coopérer avec les enquêteurs de Robert Mueller. Ces derniers tentent de déterminer si la campagne de Donald Trump a collaboré avec Moscou en 2016. Ils cherchent aussi à savoir si le président des États-Unis a tenté de faire entrave à la justice le 9 mai 2017 en licenciant James Comey, l’ancien patron du FBI qui menait l’enquête sur l’ingérence russe.

Le lendemain du renvoi de Comey, Donald Trump l’avait qualifié de «fou» lors d’une réunion à la Maison-Blanche avec Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. «Je devais faire face à beaucoup de pression à cause de la Russie», avait affirmé le président des États-Unis à la délégation de Moscou. «C’est fini.»

Rick Gates est le plus haut cadre de la campagne de Donald Trump à plaider coupable et à coopérer avec l’équipe de Robert Mueller. Avant lui, le procureur spécial avait déjà obtenu en fin d’année dernière le plaider coupable et la collaboration de George Papadopoulos, un ancien conseiller de Donald Trump en matière de politique étrangère, et du général Michael Flynn, ex-conseiller du président à la sécurité nationale.

Rick Gates avait été inculpé en octobre dernier en compagnie de Paul Manafort et avait plaidé non coupable. Jeudi, Robert Mueller avait encore accru la pression sur les deux hommes en annonçant 32 nouveaux chefs d’accusation, détaillant leurs efforts pour cacher au fisc américain des millions de dollars qu’ils avaient gagnés en conseillant Viktor Ianoukovytch, ancien président ukrainien proche du Kremlin.

Le plaider coupable de Rick Gates accentue la pression sur Paul Manafort et pourrait inciter l’ancien patron de la campagne de Donald Trump à chercher un accord avec Robert Mueller. Le procureur spécial semble déterminé à obtenir des informations sur la réunion de Donald Trump Jr, de Jared Kushner et de Paul Manafort avec une délégation russe le 9 juin 2016 à New York.

Donald Trump a tenu une conférence de presse avec Malcolm Turnbull, premier ministre australien, vendredi après-midi à la Maison-Blanche, mais il n’a pas réagi à l’inculpation de l’ancien cadre de sa campagne.

