L’enfer s’abat sur la Californie

Il fallait que cette ville s’appelle Paradise. C’est le genre de coïncidences dont on se passerait bien. Car depuis jeudi, le pire incendie de l’histoire de la Californie a transformé cette région des contreforts de la Sierra Nevada en véritable enfer: au moins 25 personnes y ont perdu la vie. Le paysage est apocalyptique. La lumière du jour perce à peine tant la fumée âcre qui recouvre les environs de la cité est épaisse. Au cœur de la ville, tout n’est que désolation. Décombres fumants, voitures réduites à des carcasses, poteaux électriques rongés par le feu, ce ne sont pas moins de 6700 bâtiments, dont un hôpital, qui ont été détruits dans cette ville de 27 000 habitants au nord de Sacramento.

Alimenté par des vents violents, cet incendie baptisé «Camp Fire» semble hors de tout contrôle. En conférence de presse, le shérif du comté de Butte, Kory Honea, a estimé qu’il faudrait au moins trois semaines pour en venir à bout. 52 000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer, 40 000 hectares de forêts ont déjà été consumés et le sinistre n’est maîtrisé qu’à 20%, selon Cal Fire, l’agence des pompiers de Californie. Trois des plus de 3200 pompiers déployés ont été blessés. La cause de l’incendie n’a pas été identifiée officiellement. Selon le quotidien «Sacramento Bee», des responsables locaux du réseau électrique ont indiqué aux autorités californiennes qu’une panne était survenue près du lieu où il a démarré.

Malibu évacuée

Parler d’enfer est un euphémisme en Californie du Sud, alors qu’un brasier s’est déclaré dans le comté de Ventura, près de Thousand Oaks, là même où un ancien militaire a ouvert le feu mercredi soir dans un bar de la ville, tuant 12 personnes avant de se suicider. Dans la même région, ce ne sont pas moins de 200 000 personnes, dont tous les habitants de Malibu, près de Los Angeles, qui ont dû quitter leur domicile. Ce troisième foyer, dénommé «Woolsey», est pour l’heure moins destructeur que son voisin du nord. Dimanche, il n’était maîtrisé qu’à 5%, selon Cal Fire. Deux corps ont été retrouvés dans la zone traversée par les flammes, mais le bureau du shérif du comté de Los Angeles n’était pas en mesure d’assurer que leur décès était lié au feu.

Les images diffusées sont dignes des pires films catastrophe. On y voit des autoroutes complètement surchargées par des automobilistes tentant de fuir sous d’épais nuages noirs qui envahissent l’arrière-plan. Habituée des fictions en raison des nombreuses personnalités du cinéma qui y vivent, Malibu vit pourtant un scénario bien réel. La liste des stars ayant dû abandonner leurs luxueuses demeures ne cesse de s’allonger. Lady Gaga, Alyssa Milano ou encore Kim Kardashian. L’incendie a également détruit les lieux de tournage utilisés pour des centaines de production, dont la série «Westworld», diffusée sur HBO.

Et comme si cela ne suffisait pas, les milliers d’évacués et pompiers mobilisés sur le front se sont sentis abandonnés par leur président, Donald Trump, qui s’est attiré de vives critiques. En voyage en France pour les cérémonies du centenaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale, le locataire de la Maison-Blanche a incriminé samedi sur Twitter la gestion des forêts «tellement mauvaise» en Californie et menacé de réduire des subventions fédérales si elle n’était pas améliorée.

Donald Trump critiqué

Ce tweet est «mal informé, inopportun et humiliant pour tous ceux qui souffrent aussi bien que pour les hommes et les femmes sur la ligne de front», a répondu Brian Rice, chef du syndicat des pompiers californiens, en qualifiant de «dangereusement fausse» l’affirmation du président. Cela a provoqué une courte accalmie car, après un tweet compatissant, Donald Trump s’en est à nouveau pris à la gestion de la forêt. Et de conclure son message par un «Soyez malins».

Les pompiers ont profité samedi d’un répit du vent pour envoyer des avions disperser des produits «retardant», selon le responsable de la lutte anti-incendie du comté de Los Angeles, Daryl Osby. Mais son homologue du comté de Ventura, Mark Lorenzen, a mis en garde contre «une fausse impression de sécurité» alors que de forts vents sont prévus jusqu’à mardi.

La Californie a été frappée depuis la fin de l’année 2017 par de nombreux incendies meurtriers, rendus particulièrement violents par la sécheresse et les vents.

(TDG)