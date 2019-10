L'administration Trump veut forer en Arctique

Le gouvernement Trump va bientôt voter une loi qui ouvrira la porte aux forages pétroliers en plein coeur d’une réserve faunique nationale en Alaska. But: relancer l'industrie des énergies fossiles dans la région.

Selon ce projet, le BLM ou Bureau of Land Management (bureau de gestion du territoire) va mettre en vente des permis d'exploration ou des bails d'ici la fin de l'année dans 631 milles d'hectares de plaines côtières du territoire de l’Arctic National Wildlife Refuge, a rapporté récemment le journal «The Guardian».

Selon l'étude d'impact menée par le BLM, les forages pourraient générer l'équivalent de 5 millions de tonnes de gaz à effet de serre chaque année, au plus grand dam des associations écologiques. En effet, cette exploration pétrolière devrait aggraver fortement les bouleversements que subit déjà l'Arctique en raison du réchauffement. Elle devrait aussi avoir un fort impact sur la faune de la région, notamment sur la population d'ours polaires et de caribous. Sans oublier sur les humains qui vivent dans cette région de la chasse et de la pêche, dénoncent les organismes de protection de l'environnement.

Réchauffement bon pour le développement

Mais selon le BLM, soutenu par les autorités de l'Alaska, cette proposition d'exploration pétrolière «est compatible avec le maintien d'une planète habitable», a-t-il fait savoir dans un communiqué. En clair: il n'y pas de crise climatique. Et le réchauffement de la Terre provoque plutôt des conditions favorables à la vie, estime-t-il. «Selon de nombreuses preuves archéologiques, la planète était beaucoup plus chaude pendant 1000 ans, avant la petite ère glaciaire. La chaleur n'a pas rendu la planète invivable; c'était plutôt une époque où les sociétés prospéraient.»

L'organisation non gouvernementale National Resources Defense Council a fait savoir qu'elle allait contester devant les tribunaux l’évaluation de l’administration Trump sur les impacts de cette potentielle exploration pétrolière.