«Je ne peux pas perdre mon temps à haïr ce néonazi»

La pluie qui s’abat depuis des heures sur Charlottesville donne à la petite ville de Virginie un air triste en ce lendemain de Noël. Au volant de sa voiture, Susan Bro marque une brève pause sur 4th Street, lorsqu’elle passe devant le mémorial dédié à sa fille Heather Heyer. Les nombreux messages inscrits à la craie sur le mur de briques à l’endroit où la jeune femme de 32 ans a été mortellement percutée le 12 août 2017 par la voiture de James Alex Fields, un néonazi qui avait foncé sur une foule de manifestants ce jour-là (lire encadré), s’entremêlent: «L’amour gagne», «Pas de place pour la haine», «Une héroïne», «Une tragédie», «Partie mais pas oubliée».

Aux États-Unis, Heather Heyer est devenue un symbole du combat contre les tensions raciales sur lesquelles Donald Trump ne cesse de souffler pour gouverner. «Mon Dieu, ma fille n’était pas parfaite», glisse Susan Bro, une fois installée dans le bureau de la fondation qu’elle a créée à Charlottesville au nom de sa fille. «Elle serait furieuse de l’image symbolique qui s’est créée autour de sa personne. Je me demande si au paradis, ou dans l’au-delà, elle n’est pas en train de rire parce que cette image est absurde.»

Appel à réagir

Dans une Amérique qui vit au rythme des tweets rageurs de Donald Trump, Susan Bro a décidé de faire passer un message très différent de celui qui émane de la Maison-Blanche. Elle rejette la colère. Lors du procès de James Alex Fields, qui s’est conclu ce mois-ci par une condamnation pour meurtre et par la perspective d’une peine de prison à perpétuité pour le prévenu, Susan Bro a affirmé qu’elle ne haïssait pas le néonazi âgé de 20 ans. «La haine est un sentiment destructeur, explique-t-elle. Je ne peux pas perdre mon temps en haïssant. Rien ne ramènera ma fille.»

Depuis la mort de sa fille, Susan Bro sillonne les États-Unis pour appeler ses concitoyens à agir contre la haine et les discriminations raciales que combattait sa fille Heather. «Quand une tragédie se produit, les gens envoient leurs pensées et prières. Qu’est-ce que ça change? Rien. On ne peut pas avoir seulement la paix aux États-Unis. Il faut aussi avoir la justice. Nous avons besoin de militantisme, de changement, d’égalité. C’est ce qui nous amènera une paix durable.» À l’image de Charlottesville, qui porte encore les traces des violences raciales fatales à Heather Heyer, Susan Bro est profondément marquée par la tragédie. La femme de 62 ans se déplace difficilement en raison d’une arthrite qui lui coupe les jambes et raconte avoir pris 10 kilos pendant le récent procès. Elle vit sans revenu stable depuis qu’elle a décidé de quitter son emploi pour gérer la fondation au nom de sa fille. Elle vient de passer un second Noël sans Heather.

«Ma fille m’a donné une voix»

L’année dernière, elle s’était forcée à écouter des chants de Noël en pleurant afin de «se forger une carapace». Cette année, le deuil a pris une forme différente. «L’autre jour, j’étais assise à la table de ma cuisine et j’ai regardé le sapin de Noël, poursuit-elle. Je me suis dit que je devrais probablement pleurer, mais je n’y arrivais pas. Je suis restée comme ça pendant une heure et demie. Finalement, je me suis dit: «Mon Dieu, quelle perte de temps! Lève-toi et agis.» Si sa mort peut déboucher sur quelque chose de bien, cela me donnera au moins un peu de réconfort.»

La Fondation Heather Heyer octroie des bourses de 1000 dollars à des jeunes de la région de Charlottesville qui se sont mobilisés pour le bien de leur communauté. Pour expliquer son militantisme au nom de sa fille, Susan Bro aime raconter le conte du vieil homme qui marche un matin sur une plage et qui voit un petit garçon en train de ramasser des étoiles de mer échouées sur le sable pour les rejeter à l’eau. Lorsque le vieil homme fait remarquer à l’enfant qu’il y a des milliers d’étoiles de mer échouées sur la plage et que son action ne permettra pas de toutes les sauver, celui-ci rétorque en en jetant une: «J’ai au moins pu sauver celle-là!» «J’imagine que je suis sur la plage et que j’appelle à l’aide ceux qui veulent m’aider à rejeter ces étoiles de mer à l’eau», glisse Susan Bro. «J’ai passé ma vie à me taire, à enfouir ma tête dans le sable. En mourant, ma fille m’a donné une voix. Je considère que mon rôle est d’encourager les gens à résister à la haine. Et c’est ce que j’espère pour 2019.» (TDG)