Incendie: le Yosemite partiellement fermé

Le parc national de Yosemite, l'un des plus populaires des Etats-Unis, sera partiellement fermé jusqu'à dimanche, en pleine saison touristique, à cause de l'incendie sévissant à proximité. Le site attire chaque année près de quatre millions de visiteurs.

Les sites de «Yosemite Valley, Wawona et Mariposa Grove sont fermés du 25 au 29 juillet», a annoncé mardi le service des parcs nationaux américains. L'entrée sud sera également bouclée.

L'incendie, baptisé Ferguson, avait déjà entraîné la fermeture de l'entrée ouest du parc de Yosemite, ainsi que de plusieurs de ses infrastructures et services.

Situé à l'est du brasier, ce parc naturel de Californie célèbre pour ses séquoias géants, restera néanmoins partiellement ouvert. Un dispositif de surveillance mettait mardi en garde contre une qualité de l'air «mauvaise» à «très mauvaise» dans le parc.

#FergusonFire is having a substantial impact on air quality in Yosemite. See smoke outlook each day at https://t.co/2aga9LwviK and limit activities based on the Air Quality Index: https://t.co/N3xSFo3ezC pic.twitter.com/W84NAza10k — Yosemite National Park (@YosemiteNPS) 24 juillet 2018

Un mort et six blessés

Le feu, qui a démarré le 13 juillet dans la Sierra Nevada pour une raison encore indéterminée, a détruit un peu plus de 14'800 hectares, selon le dernier bulletin d'informations d'InciWeb. Le foyer est contenu à 25%, contre seulement 13% lundi.

Des évacuations ont eu lieu à plusieurs endroits, mais aucune habitation n'a été touchée jusqu'ici. Plus de 3300 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes sur des terrains escarpés et difficiles d'accès. Au total, six d'entre eux ont été blessés et un autre a perdu la vie.

Selon le service américain des forêts, 29 incendies sévissent actuellement aux Etats-Unis, principalement dans l'ouest du pays.

Raging wildfires led authorities to issue a dire warning for those near Yosemite National Park - get out while you can.



Record heat waves add an additional layer of complexity, as firefighters work to contain the flames.

Dean Reynolds is on the scene pic.twitter.com/1LjduatpVD — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 24 juillet 2018

